Известный кулинар и судья проекта «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво решил поддержать тех, кто сейчас на передовой борьбы с коронавирусом. Вместе со своей командой повар готовит разнообразные блюда из ресторанного меню и развозит медикам в больницы самостоятельно. Подробнее узнавала программа «Вікна-новини».

Сейчас рестораны судьи проекта «МастерШеф» пустые, как никогда ранее. Однако на кухне работа кипит. Эктор и его команда с самого утра на работе. В списке меню изысканные блюда, которые ежедневно меняют. Как правило это коронные позиции: вырезка, рис, салат.

«Наши доктора в сто раз больше работают. У них нет времени на сон. Все время уделяют пациентам. Говорю им большое спасибо», — говорит лучший шеф-повар страны.

С начала недели сотрудники ресторанов начали обзванивать больницы и предлагать свою помощь.

«Мы не можем оставить докторов в такую минуту. Поэтому ездим к ним каждый день», — делится су-шеф ресторана Александр Слабинский.

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Однако повара признаются, что им также не легко. Они работают без выходных на износ. Но надеются, что государство поддержит и бизнес, и врачей. В больницу шеф-повар отвозит все сам, отмечая, что это от Эктора с любовью!

Узнайте еще больше полезной информации в программе «Вікна-новини» на СТБ с понедельника по пятницу в 17:30, 22:00, а теперь еще и в дневное время – в 14:30.