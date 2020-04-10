Великий пост 2020: цукаты из апельсиновых корок

Цукаты из апельсиновых корочек — очень вкусное и универсальное лакомство. Из шкурок любимых цитрусовых может получиться отличный постный десерт. Их можно подавать к чаю и добавлять в выпечку. Пошаговый рецепт цукатов из апельсиновых корок от судьи «МастерШеф»-9 Лизы Глинской найдете в материале.

Пасха 2020

Ингредиенты:

кожура апельсинов – 300 г

сахар – 500 г

вода – 1 л

соль – щепотка

звездочки аниса – 2 шт.

бадьян (по желанию)

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Приготовление:

Кожуру апельсинов залить холодной водой и оставить на ночь. Утром уже окрашенную воду сливаем. Заливаем снова холодной водой, добавляем щепотку соли, провариваем несколько минут и сливаем. Снова заливаем водой, добавляем сахар, анис и бадьян. Доводим до кипения и продолжаем варить на среднем огне 10–15 минут. Снимаем с огня и оставляем на 3–4 часа. Снова ставим на средний огонь, кипятим 5–7 минут и отставляем еще на несколько часов. Повторяем эти действия на протяжении 2 суток. Готовые корочки выкладываем на решетку. Сушим в духовке несколько часов при температуре 60–70 °С . Даем остыть. Нарезаем на кубики и полоски.

Источник – glinskaya.com.ua

Приятного аппетита!

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