Великий пост 2020: мармелад «Облепиха-апельсин»
10.04.2020
Мармелад легко и просто можно приготовить в домашних условиях. Чтобы мармелад получился идеальным — без градусника и весов вам не обойтись. Пошаговый рецепт мармелада «Облепиха-апельсин» от судьи «МастерШеф»-9 Лизы Глинской найдете в материале.
Ингредиенты:
- апельсиновый фреш – 350 мл
- цедра одного апельсина
- облепиховое пюре – 200 г
- сахар – 550 г
- яблочный пектин – 16 г + 60 г сахара
- сироп глюкозы – 150 г
- лимонная кислота – 5 г
- вода – 10 мл
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Приготовление:
- Соединяем в сотейнике апельсиновый фреш, облепиховое пюре и цедру апельсина.
- Добавляем сахар и сироп глюкозы и прогреваем при температуре 40 градусов.
- Смешиваем в миске пектин и 60 г сахара, вливаем ⅓ теплого пюре, перемешиваем венчиком и возвращаем в сотейник к остальной части пюре. Перемешиваем.
- Варим на среднем огне, помешивая, до температуры 108 °С. Следим, чтобы пюре не пригорело.
- Растворяем в воде лимонную кислоту и, когда температура достигнет 108 °С снимаем сотейник с огня и добавляем воду с кислотой в пюре. Перемешиваем.
- Заливаем горячий мармелад в формы.
Источник – glinskaya.com.ua
Приятного аппетита!
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