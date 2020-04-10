Великий пост 2020 начался 2 марта. С этого дня верующие люди меняют свой рацион и упрощают временно меню. Если вы хотите узнать, как правильно поститься, что можно есть в Великий пост, – об этом расскажет наш материал с советами победителя 6-го и 8-го сезонов «Битвы экстрасенсов» в Украине, а сейчас – судьи проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Алены Куриловой.

У православных христиан Масленица завершается Прощеным воскресением. В этот день принято просить друг у друга прощение, но делать это нужно искренне и взаимно. Так и начинается подготовка к Великому посту. Усмирение гордыни и прощение других — основной посыл предпасхального периода.

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Главные рекомендации в Великий пост

В дни Великого поста подготовка к Пасхе 2020 идет как духовная, так и телесная. Духовная подготовка заключается в том, что во время поста больше времени уделяется молитве, духовному чтению и освобождению от всего греховного. Телесная же подготовка — исключение из рациона скоромной пищи, предпочтение отдается только постной. Также во время Великого поста все говеют, исповедуются и причащаются минимум один раз.

Во время поста нельзя есть мясо, рыбу, яйца, молоко, есть больше одного раза в день, курить и пить алкогольные напитки. Разрешается только растительная пища (фрукты, овощи, сухофрукты), соления (квашеная капуста, соленые и маринованные огурцы), сухари, сушки, чай, грибы, орехи, хлеб черный и серый, кисели, каши на воде. Также необходимо на весь период от Прощеного воскресенья до Светлой Пасхи исключить телесные утехи и сквернословие.

По субботам и воскресеньям, а также по праздникам, совпадающим по времени с Великим постом, разрешается употреблять в пищу постное масло, вино и есть два раза в день.

Самыми строгими днями поста являются его первые четыре дня, а также вся Страстная седмица — последняя неделя перед Пасхой. Вообще ничего нельзя есть в Чистый понедельник (первый день поста) и Великую пятницу (последняя пятница перед Пасхой, посвященная воспоминанию о крестной смерти Иисуса Христа, о снятии с креста его тела и погребения). В первую же пятницу Великого поста можно есть только вареную пшеницу, подслащенную медом или сахаром.

В остальное время поста питание проходит по определенному графику: понедельник, среда, пятница — сухоядение (вода, хлеб, фрукты, овощи, компоты); вторник, четверг — горячая пища без масла; суббота и воскресенье — пища с растительным маслом.

Ослабление поста по благословению священника разрешается больным, пожилым людям, путешествующим, беременным.

Пост призван очищать как духовно, так и физически. Но если вы по каким-либо причинам не в состоянии придерживаться строгих ограничений в пище, не насилуйте свой организм, а лучше работайте над своим внутренним состоянием: контролируйте гнев, раздражение, не ссорьтесь с окружающими и учитесь жить в смирении, обходя гордыню и злость стороной. Поверьте, эти рекомендации куда важнее воздержаний в пище, если вам они даются сложно.

Что нужно есть в Великий пост: советы от Алены Куриловой

Великий пост символизирует сорокадневный пост Иисуса Христа в пустыне. Держать пост – это значит, что можно есть овощи, фрукты, каши, белок растительного происхождения, которым богаты горох, фасоль, орехи, соя.

По христианским традициям на протяжении поста запрещено кушать мясо, молоко и все молочные продукты, сливочное масло, яйца. При соблюдении строгого поста запрещена также рыба, кроме двух дней: на Благовещение Пресвятой Богородицы и на Вербное воскресенье.

Приветствуется простая пища, легкая в приготовлении – отварные и печеные овощи, любые соления, маринады, варенья. Отдавайте предпочтение пище, приготовленной пару или гриле. Очень полезны сухофрукты , семечки, орехи. Постная кухня в своей рецептуре имеет много блюд из тыквы и грибов.

Пост сохраняет тело здоровым: не отягощаясь пищей, оно не принимает болезней, становится легким. Постящиеся знают, как пост укрощает страсти, бодрит ум, приносит спокойствие душе, и здоровье телу.

Правильно Постящийся человек отказывается от вредных привычек, не сквернословит, избавляется от злых помыслом, тем самым очищает душу.

Церковь облегчает тяготы поста поста для беременных женщин, больных, престарелых, людей, занятых тяжелым трудом.

Правила соблюдения Великого поста от Алены Куриловой

Перед началом Великого поста положено посетить церковь, исповедаться и причастится. Во время поста посещайте храм в воскресные дни, уделяйте время ежедневной молитве. Надо помогать людям. Избегайте конфликтов, ссор с сотрудниками по работе и своими близкими, по возможности займитесь благотворительностью. Работайте над собой, будьте честны. Избавьтесь от зависти и злости.

Будьте терпеливы и добры, особенно к тем, кто нуждается в вашей помощи.

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