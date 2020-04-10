В 7 выпуске участники «МастерШеф. Профессионалы»-2 бросят вызов большим корпорациям с мировым именем. Вкус сникерса, баунти, твикса, рафаэлло и других культовых сладостей не менялся десятки, а то и сотню лет. Смогут ли профессионалы их скопировать, или компании все же не зря хранят свои рецептуры в строжайшем секрете?

Подробнее смотрите в 7 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-2 на телеканале СТБ:

Кто победит в противостоянии: секретная рецептура мировых компаний или профессионалы?

Разгадают ли участники секрет приготовления сникерса, баунти, марса, рафаэлло и других сладостей ?

Ольга Мартыновская продемонстрирует, как нужно готовить блюдо высокой кухни из кулинарных отходов.

И кто из участников навсегда попрощается с кухней «МастерШеф. Профессионалы»-2?

Video: В 7 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-2 участники попробуют разгадать тайну рецептуры культовых батончиков 11 апреля 2020 смотрите онлайн Мастер Шеф Профессионалы 2 - 7 выпуск. Смотреть онлайн анонс программы Мастер Шеф Профессионалы 2020 выпуск 7 (эфир от 11.04.2020)

Не пропустите 7 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2 уже завтра, 11 апреля, в 19:00 на телеканале СТБ и на официальном сайте STB.UA!

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