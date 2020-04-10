Смс-поздравления с Пасхой в стихах: короткие и красивые
Отправить смс-поздравления с Пасхой всем дорогим, родным людям — особенная часть празднования! Специально для вас редакция STB.UA подобрала самые красивые поздравления с Пасхой-2020. Выбирайте смс-поздравления с Пасхой в стихах на свой вкус. И обязательно верьте, что красивые слова из стихов сбудутся. Поздравляем вас с Пасхой-2020, дорогие читатели!
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Святое Воскресенье пришло!
Как на душе спокойно и светло!
Пусть будет жизнь на радости щедра!
Полна тепла, надежды и добра!
Христос воскрес!
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Пусть Господь оберегает
От печалей, боли, зла.
Я желаю, чтобы вера
Силы двигаться дала.
Христос воскрес!
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Вам в этот час желаю счастья,
Пусть благодать сойдет с небес,
Подарит радость и везение,
Ведь в этот день Христос воскрес!
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С Воскресением Христовым!
Пасха — это праздник важный,
В этот день такой чудесный
Должен быть счастливым каждый!
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Колокольный звон пасхальный
Ввысь летит под свод небес,
Вторит весь мир христианский:
Христос воскрес! Христос воскрес!
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В день святой, великий с Пасхой
Радость в каждый дом идет,
Пусть небес благословенье
Пасха всем нам принесет.
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Пойте песни Светлой Пасхе!
Этот день всех дней прекрасней!
В дверь мою ты постучи.
Ждут тебя уж куличи.
Христос воскрес!
***
С праздником! Христос воскрес!
Я тебе желаю счастья,
Позитива и чудес!
Пусть обходят все ненастья.
***
Пусть Господь хранит тебя,
Даст лучи добра и ласки.
Нет светлей и ярче дня,
Чем прекрасный праздник Пасхи!
Христос воскрес!
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Поздравляю! Христос воскрес!
Добра желаю, больших чудес,
Чтоб с Богом в сердце светлей жилось.
Он снова с нами – воскрес Христос!
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Поздравляю с Пасхой,
С Христовым Воскресеньем!
Пускай в ярких красках
Будет настроение.
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Христос воскрес! – скажу сегодня,
И станет на душе свободно.
День светлой Пасхи наступил,
На сердце радость подарил!
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Пусть Пасха счастье каждому несет,
Пусть вера в каждом сердце оживет.
Добра, любви на Пасху я желаю.
Христос воскрес и остается с нами.
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Поздравляю с лаской,
С богоданной Пасхой –
Праздником прекрасным,
Чудом из чудес.
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Христос воскрес! Тебя я поздравляю
В Пасхальный день хочу тебе сказать,
Что наилучшего тебе желаю —
Счастливым быть, любить и процветать.
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С благодарностью спешит!
Дорогие друзья, отправьте своим знакомым и важным людям эти короткие поздравления с Пасхой-2020!