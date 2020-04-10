Отправить смс-поздравления с Пасхой всем дорогим, родным людям — особенная часть празднования! Специально для вас редакция STB.UA подобрала самые красивые поздравления с Пасхой-2020. Выбирайте смс-поздравления с Пасхой в стихах на свой вкус. И обязательно верьте, что красивые слова из стихов сбудутся. Поздравляем вас с Пасхой-2020, дорогие читатели!

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***

Святое Воскресенье пришло!

Как на душе спокойно и светло!

Пусть будет жизнь на радости щедра!

Полна тепла, надежды и добра!

Христос воскрес!

***

Пусть Господь оберегает

От печалей, боли, зла.

Я желаю, чтобы вера

Силы двигаться дала.

Христос воскрес!

***

Вам в этот час желаю счастья,

Пусть благодать сойдет с небес,

Подарит радость и везение,

Ведь в этот день Христос воскрес!

***

С Воскресением Христовым!

Пасха — это праздник важный,

В этот день такой чудесный

Должен быть счастливым каждый!

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***

Колокольный звон пасхальный

Ввысь летит под свод небес,

Вторит весь мир христианский:

Христос воскрес! Христос воскрес!

***

В день святой, великий с Пасхой

Радость в каждый дом идет,

Пусть небес благословенье

Пасха всем нам принесет.

***

Пойте песни Светлой Пасхе!

Этот день всех дней прекрасней!

В дверь мою ты постучи.

Ждут тебя уж куличи.

Христос воскрес!

***

С праздником! Христос воскрес!

Я тебе желаю счастья,

Позитива и чудес!

Пусть обходят все ненастья.

***

Пусть Господь хранит тебя,

Даст лучи добра и ласки.

Нет светлей и ярче дня,

Чем прекрасный праздник Пасхи!

Христос воскрес!

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***

Поздравляю! Христос воскрес!

Добра желаю, больших чудес,

Чтоб с Богом в сердце светлей жилось.

Он снова с нами – воскрес Христос!

***

Поздравляю с Пасхой,

С Христовым Воскресеньем!

Пускай в ярких красках

Будет настроение.

***

Христос воскрес! – скажу сегодня,

И станет на душе свободно.

День светлой Пасхи наступил,

На сердце радость подарил!

***

Пусть Пасха счастье каждому несет,

Пусть вера в каждом сердце оживет.

Добра, любви на Пасху я желаю.

Христос воскрес и остается с нами.

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***

Поздравляю с лаской,

С богоданной Пасхой –

Праздником прекрасным,

Чудом из чудес.

***

Христос воскрес! Тебя я поздравляю

В Пасхальный день хочу тебе сказать,

Что наилучшего тебе желаю —

Счастливым быть, любить и процветать.

***

С Пасхой! Этот день волшебный

Отмечай-ка от души!

Вся земля сегодня к Небу

С благодарностью спешит!

Дорогие друзья, отправьте своим знакомым и важным людям эти короткие поздравления с Пасхой-2020!

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