Пасхальный кулич: рецепт от Екатерины Песковой
10.04.2020
Очень важно сделать кулич на Пасху 2020 идеальным, ведь за столом соберется вся семья! Побалуйте их вкусненьким! К тому же это поистине великий праздник! Шеф-кондитер и суперфиналистка «МастерШеф»-6 Екатерина Пескова поделилась с нами своим рецептом приготовления пасхального кулича. Подробнее – в материале.
Больше по теме: Итальянская пасха панеттоне – рецепт
Ингредиенты:
- свежие дрожжи – 60 г
- соль – 0,5 ч. л.
- сливочное масло – 300 г
- молоко – 350 мл
- сахар – 500 г
- яйца – 5 шт.
- мука – 1кг
- водка – 1 ч. л.
- мускатный орех
- цедра
Больше по теме: Глазурь для кулича
Приготовление:
- Дрожжи развести в тёплом молоке (не выше 38–40 °C).
- Отделить белки от желтков. Белки взбить до устойчивых пиков, желтки взбить с сахаром, растопить масло.
- В желтки вылить растопленное сливочное масло, добавить белок и 500 г муки.
- Вымесить тесто и поставить на ночь в тёплое место.
- Утром добавить оставшуюся муку, мускатный орех, цедру, 1 ч. л. ложка водки, вымесить 20 минут и оставить на 1,5 часа.
- Разложить по формочкам и оставить подходить на час.
- Выпекать 30–40 минут при температуре 160–180 °C.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQo8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjxzY3JpcHQ+DQoJaWYgKHdpbmRvdy5pbm5lcldpZHRoIDw9IDc2Nykgew0KCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJfQ0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4NCg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19TVEJfY29udGVudF9iYW5uZXIgLS0+DQo8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcgc3R5bGU9J21hcmdpbjogMCBhdXRvO2hlaWdodDo0MDBweDsgd2lkdGg6NTgwcHg7Jz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+