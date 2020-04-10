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Пасхальный кулич: рецепт от Екатерины Песковой

10.04.2020

Очень важно сделать кулич на Пасху 2020 идеальным, ведь за столом соберется вся семья! Побалуйте их вкусненьким! К тому же это поистине великий праздник! Шеф-кондитер и суперфиналистка «МастерШеф»-6 Екатерина Пескова поделилась с нами своим рецептом приготовления пасхального кулича. Подробнее – в материале.

пасха 2019

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Ингредиенты:

  • свежие дрожжи – 60 г
  • соль – 0,5 ч. л.
  • сливочное масло – 300 г
  • молоко – 350 мл
  • сахар – 500 г
  • яйца – 5 шт.
  • мука – 1кг
  • водка – 1 ч. л.
  • мускатный орех
  • цедра

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пасха 2019

Приготовление:

  1. Дрожжи развести в тёплом молоке (не выше 38–40 °C).
  2. Отделить белки от желтков. Белки взбить до устойчивых пиков, желтки взбить с сахаром, растопить масло.
  3. В желтки вылить растопленное сливочное масло, добавить белок и 500 г муки.
  4. Вымесить тесто и поставить на ночь в тёплое место.
  5. Утром добавить оставшуюся муку, мускатный орех, цедру, 1 ч. л. ложка водки, вымесить 20 минут и оставить на 1,5 часа.
  6. Разложить по формочкам и оставить подходить на час.
  7. Выпекать 30–40 минут при температуре 160–180 °C.

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