«Папаньки»: знакомство с героем сериала Женей

Уже этой весной на телеканале СТБ выйдет продолжение топового сериала «Папаньки»! Зрители телеканала смогут наблюдать за событиями в сериале с понедельника по четверг в 20:15. А пока что, знакомьтесь с героем сериала – Женей!

Женя – самый богатый папанька духовно и по количеству детей. Он — интеллигентный отец троих детей разного возраста (Яна, Макс, Максимилиан и Вика). Женя – явная противоположность безбашенному Егору.

Он – совесть, мораль и разум всей этой компании. Разносторонне развитый папа, который в детстве посещал всевозможные кружки и секции, но серьезных успехов нигде не добился. Теперь продолжает экспериментировать над своими детьми – скрипка, футбол, макраме, телескоп, китайский язык – далеко не полный список увлечений, который он пытается привить своим детям. Обучаются они то по системе Монтессори, то по удаленному принципу, то с репетиторами.

Женя — главный советчик компании по вопросам семьи и воспитания детей. Он моральный человек и эстет. У него всегда есть история, совет или просто свое мнение по любому поводу. Искренне верит, что друзья ничего не понимают в отцовстве и жалеет их.

У Жени все разложено по полочкам. Как в квартире, так и в жизни. Немного старомоден и консервативен, во многом из-за влияния мамы. Находится под каблуком двух женщин — своей мамы и жены. Это все знают, поэтому Женя очень комичен, когда «строит» из себя брутального мужика.

Женя работает в Доме культуры — ведет театральный кружок у детей. Большинство времени проводит дома, занимаясь вопросами детей. Ничего не успевает, хотя постоянно выдумывает все новые и новые системы самоорганизации. У него – постоянные траблы с детьми: то забыл их в ЖЭКе или Собесе, помешали репетиции на папиной работе и т. д.

Женя живет с супругой Аней — хореографом из спортивной династии. Она уехала работать по контракту на круизном лайнере на полгода. Женя привык, что женщина в доме главная. Это устраивает их обоих. Они знают друг друга еще со второго класса, когда вместе занимались в танцевальном кружке.

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