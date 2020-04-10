«Папаньки»: знакомство с героем сериала Егором

Совсем скоро на телеканале СТБ выйдет продолжение удивительного и смешного сериала «Папаньки»! Зрители телеканала смогут наблюдать за событиями в сериале с понедельника по четверг в 20:15. А пока что, знакомьтесь с героем сериала – Егором!

Самый «оторванный» папанька, который «чуть-чуть» переходит границу вседозволенности, как в воспитании сына, так и в отдыхе. Егор – обеспеченный, уверенный лидер в семье и в кругу друзей. При этом иногда выглядит, как большой капризный ребенок.

Егор – отец избалованного ребенка, 8-летнего Игоря. Благодаря сыну Егор продлил себе детство и отрывается с сыном по полной. При этом у него уважительная причина — все ради сына. Балует ребенка по поводу и без. Позволяет ему все, не понимая, что тот растет эгоистом.

Для своего сына он моделирует детство, которого не имел сам. Именно этот ребенок иногда становится главной причиной проблем и казусов, когда компания собирается вместе. Игорь совершает пакости ради пакостей, не задумываясь или зная, что папа не накажет, а поддержит. Егор считает себя идеальным отцом, так как дает сыну все, и регулярно подкалывает друга Никиту по поводу его финансовой ситуации. Скептичен по отношению к Жене и его методам воспитания.

В быту ленивый, в жизни простой, прямой и добродушный. Считает себя настоящим мужиком и главой в семье. Его слово и мнение приоритетное. Во всяком случае, он так искренне думает. Он, скорее друг, чем воспитатель для своего сына. Они вместе играют, вместе шалят и вместе оправдываются за свои шалости. Иногда герой не до конца понимает, что же такого плохого сотворил его сын.

Егор — легко увлекающийся человек, в постоянном поиске себя. Если это рыбалка, то это полный набор снастей с дорогой лодкой и эхолотом. Но так же быстро перегорает и переключается на новое увлечение. Считает себя мастером во всем — от приготовления шашлыка до внешней политики государства.

Егор имел в прошлом успешный бизнес, который довольно удачно продал прямо перед кризисом. Часть денег вложил в квартиру, часть вложил в салон жены. Остальные лежат в банке на депозите. На эти проценты они и живут. У него есть любимая жена — Свету, хозяйка и хранительница семейного очага.

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