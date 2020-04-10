Сегодня модные детские прически для мальчиков и девочек радуют своим изобилием. В любом салоне, да и дома можно подобрать самые разные варианты их выполнения. Но какие прически в сезоне 2020 модные? Смотрите подборку самых стильных детских причесок в нашем материале.

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Модные прически для мальчиков 2020

При выборе детской прически для мальчика нужно в первую очередь учитывать возраст ребенка. Так, для годовалых малышей, у которых волосы еще совсем мягкие, подойдет классика. Этой же тенденции нужно придерживаться, если мальчику до трех лет. Его волосы еще слишком мягкие. Да и ни к чему малышу модные стрижки. Дети в таком возрасте очень неусидчивы, волосы отрастают быстро. Тут в первую очередь нужно думать об удобстве и комфорте.

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А вот если ваш малыш уже достиг трехлетнего возраста, то можно дать волю фантазии. Детские прически «бокс», «ежик», «шапочка» ‒ то, что нужно. Кстати, в этом возрасте уже можно приучать молодого модника к легким укладкам, например, на праздники в детском саду. Так малыш не только будет самым стильным, но и потихоньку будет приучаться к культуре ухода за собой. Кстати, мальчики будут очень рады, если им «нарисовать» с помощью бритвы на виске какой-нибудь рисунок: молнию, паутину или любой другой знак из его любимого мультика. Это позволит почувствовать себя совсем взрослым и смелым, как папа.

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Дети школьного возраста уже могут сами высказать свои предпочтения. Тут вариантов уже намного больше. Да и челка уже может быть достаточно длинной. Так что для укладки уже нужно прикупить специальные средства ‒ гели, стайлеры и прочее.

В подростковом возрасте выбор прически зависит уже от самого мальчика. Идеально подойдут спортивные прически. Однако, если ваш сын хочет более стильную стрижку или отказывается обрезать волосы, дайте ему свободу выбора. Не забывайте, это важный период взросления. А прическа ‒ способ самовыражения. И, к слову, если мальчик хочет покрасить волосы в другой цвет, а такое возможно, особенно в подростковом возрасте, дайте ему такую возможность!

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Модные прически для девочек 2020

С девочками в этом плане мамам повезло намного больше. Сегодня существует огромное количество причесок для девочек. Так что малышка может стать самой красивой и настоящей принцессой.

Наиболее красивой, стильной и практичной прической для девочки являются распущенные присобранные длинные локоны. В дополнение можно использовать различные ободки, ленточки, заколки и венки. И лучше всего, если это будут пастельные нежные тона. Такая прическа подчеркнет индивидуальность девочки. Но, главное, волосы не будут сильно мешать, лезть в глаза и путаться. Однако, помните: выбирая такие прически для девочек, следует остановить свой выбор на легкой небрежности. Сложные композиции и обилие декоративных украшений испортят любой образ.

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Если же ваша малышка очень активна, то есть смысл остановить свой выбор на плетениях. Вариантов тут тоже очень много. Главное правило ‒ простота и изящность. Нежные косы, заколотые сзади, две косички, закрученные в гульки на макушке или же обилие косичек с цветными ленточками… Так ваша малышка будет не только самой модной, но и никогда не запутается в собственных волосах.

Главным трендом в модных прическах для девочек сезона 2020 остается простота. Например, на выпускной вечер в детском саду или младшей начальной школе можно сделать прическу со жгутиками, ленточками или легким плетением. Однако, следует помнить: при выборе детских причесок главное ‒ не переусердствовать. Избегайте сложных композиций и обилия украшений.

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И пусть ваши дети будут самыми стильными и красивыми!

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