Брюки являются одними из самых популярных, удобных и практичных вещей женского гардероба. Стилисты подобрали лучшие варианты брюк, которые будут в моде весной 2020 года. О том, какие брюки лучше выбрать и с чем их носить, читайте далее в материале.

Брюки-палаццо на весну 2020

Брюки палаццо ─ это модель с широкими брючинами. Обычно палаццо шьются из легкого материала и имеют завышенную талию. Это универсальные брюки, которые подходят как худым женщинам, так и тем, кто имеет пышные формы. Лучше штаны палаццо выглядят, если одеть к ним костюмный пиджак.

Стоит подобрать к брюкам с завышенной талией блейзер из мягкой ткани. В таком образе можно пойти на работу, а в выходной день — на прогулку с друзьями.

Брюки-кюлоты на весну 2020

Весной 2020 брюки-кюлоты набирают свою популярность. Это широкие штаны, которые имеют укороченную длину и которые легко можно спутать с юбкой.

Лучше кюлоты носить со свитерами, блузками, футболками прямого свободного кроя. Также довольно стильно будет, если надеть к ним рубашку навыпуск или завязав ее на талии. Наверх стоит накинуть кожаную куртку или жакет.

Брюки-чинос на весну 2020

Брюки-чинос ─ это свободные мягкие штаны из хлопка или льна. Чинос уже давно стали альтернативой обычным джинсам. Они очень универсальны и практичны, поскольку свободно сидят и не сковывают движений. Их можно комбинировать с майками, футболками и блузками. К таким брюкам лучше надевать обувь на каблуках. Носить брюки-чинос и чувствовать себя комфортно может любая девушка, стоит лишь найти подходящий фасон и смело экспериментировать.

Брюки-бананы на весну 2020

Брюки-бананы ─ это брюки, которые сверху достаточно свободные, а к низу стремительно сужаются, однако не обтягивают икры. Длина таких брюк немного короче, чем у обычных. Идеально такие брюки будут смотреться на высоких женщинах, поскольку визуально укорачивают ноги. Важной деталью брюк-бананов является пояс, поэтому верх к ним нужно подбирать так, чтобы его можно было заправить. Это может быть рубашка или блузка, топ или водолазка.

Брюки-галифе на весну 2020

Брюки-галифе сильно расширенные в бедрах и зауженные в нижней части, практически облегающие голени. Брюки-галифе прекрасно смотрятся на худеньких высоких женщинах. Однако они также подходят и обладательницам неидеальной фигуры, ведь помогают скрывать разнообразные недостатки. Галифе следует сочетать с приталенными рубашками, блейзерами, пиджаками, жакетами в виде фрака.

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