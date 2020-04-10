Состоялся 6 выпуск. Реалити «Холостяк»-10 достигает экватора, девушек остается все меньше, а страсти накаляются. Участницам все сложнее прощаться с Максом, а главному герою — делать свой выбор. Традиционно в конце недели прошла Церемония роз. Это была последняя неделя в Таиланде, которая отличилась колоритом, выбором и… скандалом. Кто покинул проект «Холостяк»-10 в 6 выпуске — узнайте в материале.

Образы девушек на Церемонии помогли создать настоящий колоритный тайский вечер. После танца, который участницы приготовили Максу, Холостяк принялся раздавать розы. На удивление, последнюю розу главный герой оставил на выбор между Аней и Дашей. Напомним, что они же и отправились на групповое свидание, по итогу которого Макс решил не выделять ни одну из них.

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Более того, всем показалось, что ловля рыбы и ужин выдались удачными, поэтому никто не собирал чемоданы.

На самой Церемонии Холостяк вручил розу Ане, а Дашу предложил провести. Однако не домой, а к бассейну. Макс услышал пожелание участницы искупаться в бассейне и решил его реализовать. И несмотря на скандальное завершение вечера, Даша осталась с розой. А соперницы — со слезами, обидами и непониманием.

В 6 выпуске ни одна девушка не покинула проект, однако некоторые успели задуматься, зачем они находятся здесь. Макс пообещал уже на следующей неделе поговорить с каждой лично. Что ждет их дальше — смотрите в 7 выпуске реалити «Холостяк»-10! Страсти накаляются.

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