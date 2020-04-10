Когда пик пандемии коронавируса в мире?

Всего в мире коронавирус подхватили более 1 400 000 человек. В Европе темп его распространения замедляется. Впрочем вирусологи и аналитики предупреждают, что выдыхать рано. Какие ограничения действуют в различных странах Европейского Союза и соблюдают ли их европейцы? А также самый интересующий вопрос всего населения Земли — когда пик пандемии коронавируса? И как скоро мы сможем вернуться к жизни без масок?

Брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Григорий Жигалов рассказал о карантине по-европейски: «В Бельгии частые дожди, поэтому никто не упускает возможности побыть на свежем воздухе, когда она есть. Однако таким пустым Брюссель я еще никогда не видел».

Правительство Бельгии четко прописало карантинные ограничения и усилило полномочия и обязанности правоохранительных органов. Если носить маску не обязательно, то выходить из дома без уважительной причины — строго запрещено. Как и пользоваться общественным транспортом. Маршрутные такси работают, однако лишь для экстренных случаев. А вот ехать в своей машине можно лишь с теми, с кем проживаешь под одной крышей. Штраф за первое нарушение от 250 до 500 евро.

«Интересный момент с занятием спортом на свежем воздухе. Дистанция, которую вы можете преодолеть бегом или на велосипеде, — теоретически неограничена. Но вы не имеете права останавливаться. Если сделаете хотя бы одну паузу на передышку, то можете быть оштрафованы», — рассказывает Григорий.

Такие ограничения в Бельгии действуют уже три недели и должны быть отменены в середине апреля. Однако это пока не точно. Медики по всей Европе предупреждают — пик пандемии впереди. В соседней Франции усиливают карантин. Правоохранители патрулируют улицы. А парижане, например, обязаны предварительно заполнять анкету, где нужно указать причину выхода на улицу. Спорт на свежем воздухе и вовсе строго запрещен с 10:00 до 19:00.

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Тем временем в Испании сообщают об эффективности карантинных мер. На протяжении всей недели врачи фиксируют снижение количества зараженных коронавирусом.

Европейский квартал в Брюсселе продолжает свою работу. Европейские институции координируют все свои усилия против инфекции. Также разрабатывают превентивный план на будущее, чтобы противостоять вирусу.

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Авторитетная исследовательская компания Boston Consulting Group прогнозирует: пика пандемия достигнет лишь к концу апреля — началу мая. А карантинные меры начнут ослабевать в июне—июле.



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