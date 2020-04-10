Гороскоп на 11 апреля 2020 года расскажет, что прогнозируют звезды на субботу. К чему стоит приготовиться, а чего лучше избегать каждому знаку зодиака? Подробнее читайте в гороскопе на 11 апреля 2020 года от экспертов проекта «Следствие ведут экстрасенсы».

Овны

Суббота для Овнов будет весьма удачна! У вас будет повышенная самооценка, что придаст сил для решения текущих задач. Личная жизнь в этот день может выйти на новый уровень.

Тельцы

Тельцы сегодня могут углубиться в размышления о жизни, что изрядно будет отвлекать от домашних дел. Чтобы не витать в облаках весь день, постарайтесь хорошо сконцентрироваться.

Близнецы

На выходных у вас возможны осложнения с финансами, особенно в субботу во второй половине дня. В отношениях с другими стоит проявить бескорыстие и постараться глубже понять их желания и потребности.

Раки

Сегодня вам не помешает позаботиться о своем здоровье. Однако самолечением заниматься не стоит – последствия могут быть критическими, лучше обратитесь к специалисту.

Львы

Львам сегодня понадобится сила воли и целеустремленность. Астрологи рекомендуют не лениться, ведь ваши даже малейшие недоработки могут быть разоблачены. А еще подумайте о близких и о своем здоровье!

Девы

У вас высоки шансы на конфликтные ситуации с семьей и коллегами. Возникнуть они могут на фоне разговоров о финансах и при распределении обязанностей.

Весы

Выходной у Весов – прекрасный период для улучшения рабочих процессов: это благоприятное время для разговоров с коллегами, общий язык найти будет легко. Не думайте, что выходные – только для отдыха!

Скорпионы

Не бойтесь демонстрировать лидерские качества – ваша внутренняя стойкость и врожденное спокойствие помогут при решении даже самых сложных задач.

Стрельцы

Для Стрельцов сегодняшний день пройдет гармонично и слаженно – текущие дела не будут выбивать из колеи, а их добросовестное выполнение может принести настоящее счастье!

Козероги

В этот день можете смело браться за анализ своих дел и выводить реализацию замыслов на новый уровень. Время благоприятно для финансовых операций. Вероятно, удастся найти способ улучшить свое материальное положение.

Водолеи

Сегодня Водолеям ни в коем случае нельзя поддаваться лени. Добросовестно выполняйте то, что нужно по дому, и удача улыбнется вам.

Рыбы

Интуиция сегодня поможет Рыбам в различных сферах жизни. Смело полагайтесь на собственные ощущения в принятии решений. Тех, у кого нет пары, ждут большие сюрпризы!

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