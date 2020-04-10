Гороскоп на 11 апреля 2020 года от экстрасенсов СТБ
Гороскоп на 11 апреля 2020 года расскажет, что прогнозируют звезды на субботу. К чему стоит приготовиться, а чего лучше избегать каждому знаку зодиака? Подробнее читайте в гороскопе на 11 апреля 2020 года от экспертов проекта «Следствие ведут экстрасенсы».
Овны
Суббота для Овнов будет весьма удачна! У вас будет повышенная самооценка, что придаст сил для решения текущих задач. Личная жизнь в этот день может выйти на новый уровень.
Тельцы
Тельцы сегодня могут углубиться в размышления о жизни, что изрядно будет отвлекать от домашних дел. Чтобы не витать в облаках весь день, постарайтесь хорошо сконцентрироваться.
Близнецы
На выходных у вас возможны осложнения с финансами, особенно в субботу во второй половине дня. В отношениях с другими стоит проявить бескорыстие и постараться глубже понять их желания и потребности.
Раки
Сегодня вам не помешает позаботиться о своем здоровье. Однако самолечением заниматься не стоит – последствия могут быть критическими, лучше обратитесь к специалисту.
Львы
Львам сегодня понадобится сила воли и целеустремленность. Астрологи рекомендуют не лениться, ведь ваши даже малейшие недоработки могут быть разоблачены. А еще подумайте о близких и о своем здоровье!
Девы
У вас высоки шансы на конфликтные ситуации с семьей и коллегами. Возникнуть они могут на фоне разговоров о финансах и при распределении обязанностей.
Весы
Выходной у Весов – прекрасный период для улучшения рабочих процессов: это благоприятное время для разговоров с коллегами, общий язык найти будет легко. Не думайте, что выходные – только для отдыха!
Скорпионы
Не бойтесь демонстрировать лидерские качества – ваша внутренняя стойкость и врожденное спокойствие помогут при решении даже самых сложных задач.
Стрельцы
Для Стрельцов сегодняшний день пройдет гармонично и слаженно – текущие дела не будут выбивать из колеи, а их добросовестное выполнение может принести настоящее счастье!
Козероги
В этот день можете смело браться за анализ своих дел и выводить реализацию замыслов на новый уровень. Время благоприятно для финансовых операций. Вероятно, удастся найти способ улучшить свое материальное положение.
Водолеи
Сегодня Водолеям ни в коем случае нельзя поддаваться лени. Добросовестно выполняйте то, что нужно по дому, и удача улыбнется вам.
Рыбы
Интуиция сегодня поможет Рыбам в различных сферах жизни. Смело полагайтесь на собственные ощущения в принятии решений. Тех, у кого нет пары, ждут большие сюрпризы!