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Что посмотреть и почитать на карантине: отвечает Анастасия Чепелюк

10.04.2020

В новом сериале «У каждого своя ложь» Анастасия Чепелюк исполнила роль актрисы-неудачницы.  Но в реальной жизни она затребованная актриса, которая любит развиваться, читать книги и смотреть хорошее кино. Ловите подборку лучших фильмов и книг от Анастасии Чепелюк далее в материале. 

Что почитать на карантине?

«Я сейчас читаю Теодора Драйзера “Финансист”, а так как за “Финансистом” следуют еще два романа цикла “Трилогия желания”, то как раз до конца карантина можно справиться. Очень советую»

Что посмотреть на карантине?

«Во время карантина я смотрю в основном сериалы. На данный момент вечера провожу с “У каждого своя ложь”, а остальное запланированное для просмотров время у меня занимает криминальная драма “Нарко”. Мне нравится, что сериал отчасти художественно-документальный, и есть возможность не просто наблюдать за сюжетом, но и вникать в реальные события. До “Нарко” посмотрела все три сезона “Настоящего детектива” — отличный сериал, также рекомендую».

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