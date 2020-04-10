Что почитать на карантине: актриса сериала «У каждого своя ложь» Ольга Павловец поделилась любимыми книгами
10.04.2020
На днях состоялась премьера сериала «У каждого своя ложь» производства IVORY films. Эксклюзивно для читателей сайта телеканала СТБ талантливая актриса Ольга Павловец, исполнившая главную роль врача-гинеколога, рассказала о своих любимых книгах, которые можно почитать на карантине.
По словам актрисы Ольги Павловец, если вы выберете для чтения на карантине классическую литературу – точно не ошибетесь!
- Книги Юваля Ноя Харари.
- Классика. Тут вы точно не ошибетесь!
- Антон Павлович Чехов.
- Федор Достоевский (но может быть тяжеловат для карантина).
- Книги Леонида Андреева.
- Очерки, художественная литература и даже пьесы Эдварда Радзинского.
- Книга мемуаров Ирины Одоевцевой «На берегах Невы».
Напомним, что 12-серийную мелодраму «У каждого своя ложь» можно посмотреть на телеканале СТБ с понедельника по четверг в 20:15.
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