На днях состоялась премьера сериала «У каждого своя ложь» производства IVORY films. Эксклюзивно для читателей сайта телеканала СТБ талантливая актриса Ольга Павловец, исполнившая главную роль врача-гинеколога, рассказала о своих любимых книгах, которые можно почитать на карантине.

По словам актрисы Ольги Павловец, если вы выберете для чтения на карантине классическую литературу – точно не ошибетесь!

Книги Юваля Ноя Харари.

Классика. Тут вы точно не ошибетесь!

Антон Павлович Чехов.

Федор Достоевский (но может быть тяжеловат для карантина).

Книги Леонида Андреева.

Очерки, художественная литература и даже пьесы Эдварда Радзинского .

Книга мемуаров Ирины Одоевцевой «На берегах Невы».

Напомним, что 12-серийную мелодраму «У каждого своя ложь» можно посмотреть на телеканале СТБ с понедельника по четверг в 20:15.

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