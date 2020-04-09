Первая украинка в Италии вылечилась от коронавируса! 44-летняя Павлина Шимбир рассказала всю правду о лечении COVID-19 итальянскими врачами. Сама она из Винницкой области, а в итальянском городке работала в развлекательном центре. Когда его закрыли на карантин, женщина еще несколько дней выходила на работу, чтобы сдать отчетность. Однако вскоре почувствовала недуг. Итальянские медики применили уникальную методику лечения, чтобы спасти ее. Как продолжалась ее борьба с коронавирусом, рассказала Анастасия Ечкалова в программе «Вікна-новини».

Редакция программы «Вікна-новини» связалась с Павлиной по видеосвязи. Женщина призналась, что чувствует себя гораздо лучше. Вирус подцепила на рабочем месте. Работая кассиром, украинка находилась в постоянном контакте с людьми. Спустя два дня Павлине стало очень плохо.

«28—29 февраля у меня были крайние рабочие дни. А 1 марта я уже почувствовала, что у меня температура. Оказалось — 37,2. Заложенность носа была «сухой», это меня и удивило. На третий день я потеряла вкус. Тогда поняла, что я заболеваю. Попыталась сделать глубокий вдох и не смогла. Позвонила врачу, мне сказали открыть двери и ждать скорую. Вскоре пройденный тест показал позитивный результат», — рассказывает Павлина.

Также выздоровевшая сообщает, что ставили много капельниц, часто делали уколы. Кровь для анализа брали 3—4 раза в день.

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Осмотр проводился трижды в день. В палате лежало три человека. Бывало, что не хватало бахил, и в таких случаях надевали обычные целлофановые пакеты на ноги. Однако это не мешало процессу лечения.

«Это был метод лечения артритического ревматизма. Это антивирус, разработанный в Италии. После курса лечения меня оповестили, что коронавирус убит», — вспоминает пациентка.

Многих также интересует вопрос, во сколько обошлось такое лечение украинке в Италии. Сама Павлина говорит, что ни одной копейки не потратила за все время пребывания в больнице.

«Протокол своего лечения я уже передала нашим инфекционистам. И если не ошибаюсь, то сегодня первый антивирус введен больному», — отметила женщина.



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