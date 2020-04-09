На телеканале СТБ стартовала премьера 12-серийной мелодрамы «У каждого своя ложь» от известного украинского режиссера Анатолия Матешко. С понедельника по четверг в 20:15 в слоте «СТБ Сериал» зрители следят за игрой непревзойденных актеров, один из которых – Виталий Салий. Читайте интервью Виталия Салия прямо сейчас!

Чем вам близок герой? Нравится ли он вам?

Персонаж, которого я воплотил, Петр Гудилин, импонирует мне тем, что он ироничен, скуп в эмоциях, но при этом – глубоко рефлексирующий человек. К тому же он «белая ворона», в моем случае – рыжая (смеется. — Прим. ред.), у себя на службе, немного «неформат» в оценках и суждениях. Именно из-за этого часто находится в противостоянии с устоявшимися правилами.

Каким зрители его увидят?

Зритель увидит путь, который мой герой прошел от замкнутого и циничного «следака» до того человека, каким он предстанет в финале. А это – очень интересная судьба!

Как вам работалось с командой сериала «У каждого своя ложь»?

Прекрасно! Я с радостью вспоминаю каждый день съемок. Общий художественный и человеческий язык с Олей Павловец, Настей Чепелюк, Димой Пчелой нашли сразу же. А с Анатолием Николаевичем Матешко я знаком давно и восхищаюсь его умением работать и творить на площадке. В общем, работа была хоть и сложная, но в кайф!

Чем вам был ценен этот опыт?

Работа рядом с талантливыми людьми – бесценна!

Вы импровизируете в кадре? Рождались ли диалоги во время съемок «У каждого своя ложь», которые появятся в сериале?

Вообще импровизация занимает огромный пласт в моих актерских выразительных средствах. Я это обожаю делать… Но! Мы как-то сразу поняли,что в этой истории все выписано цельно и ничего добавлять или менять не хочется. Так что скорее всего мы могли сместить акценты в сцене посредством паузы или взгляда, и только.

Часто ли «кололись» во время съемок?

Наш режиссер, Анатолий Николаевич, создавал такую потрясную, хрупкую атмосферу во время кадра, что «колоться» абсолютно не хотелось и даже не получалось… Мы все были глубоко в сцене. И даже когда что-то шло не так, реагировали, как персонажи, и раскола не случалось. Но вот в перерывах и после съемок мы смеялись, не переставая! Вся команда у нас с прекрасным чувством юмора: от добрых шуточек до черного юмора – все было.

Как сын реагирует, когда видит вас по телевизору? Гордится, что его папа — знаменитость?

Моему сыну Даниле всего три года, и он сейчас гордится нарисованным рисунком, выученным стишком или убранными игрушками. А папу на экране воспринимает как дожное.

Как проводите карантин с сыном?

Развлекаем друг друга и маму (мою жену Анну Арефьеву), как можем. Играем, поем, танцуем, занимаемся играми-развивалками (для взрослых, кстати, тоже полезными). Смотрим мультики, играем на приставке, смеемся и болтаем. Все как у всех.

Как вы считаете, какие качества папа должен обязательно развивать в мальчике?

Сын сейчас в таком возрасте, когда моя задача — не «развивать в нем качества», а позволять ему «быть собой». Главное, чтоб он чувствовал любовь, искренность и поддержку — и все нужные качества сами разовьются!

Как изменилась ваша жизнь на карантине?

Кардинально! Мы с женой – актеры, и вся наша жизнь – это съемки, переезды, перелеты. Мы очень много времени уделяем работе и очень скучаем по семейному движу. И вот настало время, когда мы это наверстываем. Изменился ритм и чувство времени. Мы не спеша наслаждаемся обществом друг друга, сыном, кино, книгами и ничегонеделаньем. И это – кайф!

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