Сегодня в 20:15 на телеканале СТБ выйдут 5 и 6 серии 12-серийной мелодрамы «У каждого своя ложь» от известного украинского режиссера Анатолия Матешко. С понедельника по четверг в слоте «СТБ Сериал» зрители будут следить за жизнью Лизы Лапшиной, у которой неожиданно умер супруг.

Ранее в сериале: Марта собиралась делать аборт и уже готовилась к операции. Но от безысходности она оставляет ребенка, и Лиза упрашивает ее буквально стать суррогатной матерью и после родов отдать ей малыша. Следователь Грудилин понимает, что дело Алексея очень непростое и в нем замешана «строительная мафия». Лизу и Марту начинают преследовать…

Но выкрутятся ли Марта и Лиза в этой ситуации? Смотрите в 5 и 6 сериях «У каждого своя ложь» в 20:15 на телеканале СТБ.

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