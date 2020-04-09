«У каждого своя ложь»: биография Виталия Салия

На телеканале СТБ стартовала премьера 12-серийной мелодрамы «У каждого своя ложь» от известного украинского режиссера Анатолия Матешко. С понедельника по четверг в 20:15 в слоте «СТБ Сериал» зрители будут следить за игрой непревзойденных актеров, один из которых – Виталий Салий. Читайте биографию Виталия Салия прямо сейчас!

Замечательный актер Виталий Салий – не заложник одного амплуа. В его фильмографии целый спектр разнообразных ролей: главные и эпизодические, положительные и отрицательные. А в театре артист воплощал даже женские образы. Творческая карьера Виталия началась в Украине. Благодаря сериалам Салий стал известен массовому зрителю.

Виталий Салий родился 4 июля 1985 года в Киеве. Семья будущего актера далека от искусства. В роду по мужской линии все были военнослужащими. Родные ожидали, что и Виталий не нарушит профессиональную преемственность. Ничто, впрочем, не предвещало выбора творческого пути. По признанию актера, в школе он учился не блестяще. А вот общительности парню было не занимать. Однажды вместе с друзьями отправился на подготовительные курсы в театральный вуз, где открыл для себя мир драматического искусства и влюбился в него.

В 2001 году он поступил в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого на курс Эдуарда Митницкого. Видного (рост 185 см) обаятельного парня сразу пригласили работать на сцене. В 2004 году, еще будучи студентом, Салий стал актером Киевского академического театра драмы и комедии на Левом берегу Днепра.

Окончив вуз, с этого времени начал активно сниматься в кино и на ТВ. Практически до 2010 года Виталий играл эпизодические роли в украинских сериалах. В 2014 году на съемках сериала «Офицерские жены» Виталий познакомился с актрисой Анной Арефьевой. Обаятельная и милая девушка покорила сердце артиста, и он решил покончить с холостяцкой жизнью, сделав Анне предложение.

В том же году влюбленные поженились и – так совпало – стали играть в одном театре и одном спектакле «Женитьба Фигаро». В 2017 году у творческой пары родился сын Данила. Фотографии счастливой семьи можно увидеть в соцсетях, которые ведет актер.

Сейчас Виталий по-прежнему играет в театре, работу в котором считает для себя приоритетной.

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