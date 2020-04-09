Сегодня закончилась первая неделя соревнований нового психологического реалити «Супермама». «Барби-мама», экомама, одинокая мама троих детей и строгая мама-педагог оценили методы воспитания друг друга. На первой неделе звание Супермамы получила экомама Эля. О том, сложно ли было принимать участие в подобном проекте и что изменилось после выигрыша в жизни Эли, читайте в материале.

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Почему решили пойти на проект?

На проект «Супермама» я попала случайно и пошла туда ради детей. Дело в том, что мои дочери хотят стать актрисами и уже сейчас снимаются в некоторых проектах. Моя старшая дочь даже решила, что хочет как можно раньше поступить в театральное. Поэтому я, как мама, всячески им помогаю и ищу различные кастинги. На проект «Супермама» я пошла, потому что подумала, что в нем больше внимания будут уделять детям. Ну а когда выяснилось, что это история о мамах, было уже поздно, так как меня уже утвердили.

На проекте вы показали мамам необычные развлечения для детей (поиск сокровищ с металлоискателем), какие еще интересные игры придумываете для своих дочерей?

Я бы не сказала, что это игра, которую я придумала для развлечения детей. Это одно из моих хобби, которое я хочу показать своим детям. Я много чем увлекаюсь. И дочкам очень нравится подобное развлечение, потому что таким образом можно посетить много занимательных мест. К тому же детям всегда интересно что-то искать и находить «сокровища» ㅡ неважно что, пусть даже маленький гвоздик. Что касается игр, то я играю с ними ежедневно. Чтобы им было интересно, я разрешаю девочкам хулиганить. Например, моя младшая дочь любит мыть окна. И я ей даю такую возможность. Правда после этого мне приходится отмывать всю квартиру. А если честно, я стараюсь развивать своих детей различными тренировками: бальными танцами, акробатикой… Поэтому вечером у них уже нет силы на то, чтобы поиграть или похулиганить.

Дмитрий Карпачев критиковал вас за то, что вы спите со своими детьми. Вы прислушались к его мнению? Сейчас спите со своим мужем или все же ‒ с детьми?

Я не буду отвечать на этот вопрос. Многие путают понятия «совместный сон» и «секс». Но если у нас есть двое детей, то, значит, я нахожу время для того, чтобы спать со своим мужем.

Что изменилось в вашей жизни после проекта?

Повысилась моя самооценка. Особенно мною гордятся дети. Они даже изменили мое имя в телефоне, и теперь я «Супермамочка». Будто я получила еще один диплом. Я и так знала, что классная мама, но после проекта я получила всеобщее признание. И теперь стала дипломированным специалистом. Супермама с подтверждением.

Вы очень эмоционально отреагировали на свою победу. Что почувствовали, когда получили титул Супермамы?

Я очень эмоциональный человек. На самом деле, в эмоциональном плане мне было сложно принимать участие в подобном проекте, и я очень рада, что это все закончилось. Для меня стало сюрпризом то, что девочки выбрали меня. Я не ожидала. Потому что, когда мамочки были у меня в гостях, они очень сильно критиковали, делали замечания. Я и подумать не могла, что получу высокие баллы. Но я очень обрадовалась, когда выиграла.

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