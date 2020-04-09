Сегодня, 9 апреля, в эфир телеканала СТБ вышел 4 выпуск нового психологического реалити «Супермама». Четыре участницы с кардинально разными взглядами на воспитание побывали в гостях друг у друга и поставили оценки по трем критериям: материнство, хозяйственность и саморазвитие. Свое мнение также выразил эксперт по вопросам детской и возрастной психологии Дмитрий Карпачев. Но кто из мам покинет сражение со щитом, а кто ‒ на щите? Узнайте, кто победил в 4 выпуске проекта «Супермама», в материале.

В первый день участницы отправились в гости к «Барби-маме» Насте. Они были шокированы тем, что она совсем не занимается интеллектуальным развитием своей дочери Мальвины. Больше всех возмущалась экомама Эля. Ведь она всю себя посвящает двум дочерям. Настолько, что даже разрешает им заниматься пол-дэнсом и играть с мертвыми бабочками.

Не меньше вопросов вызвала и многодетная одинокая мама Саша. Она не только не обустроила для своих двух дочерей отдельное спальное место (девочки спят на раскладушке), но и настраивает их против их собственного отца. К тому же Саша просто зациклилась на поиске нового мужчины. Она регулярно уезжает в другие города на свидания с потенциальными ухажерами.

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Но больше всего участницы возмутились, когда увидели, как строгая мама-педагог Галина воспитывает дочь. Она устроила настоящую диктатуру в своей семье.

На финальной встрече мамы-конкурентки узнали, сколько баллов поставили друг другу. Они также выслушали комментарии эксперта по вопросам детской и возрастной психологии Дмитрия Карпачева.

Наибольшее количество голосов и высокую оценку от Дмитрия Карпачева получила экомама Эля. Она заслуженно завоевала звание Супермамы.

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