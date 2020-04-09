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«Супермама»: чем заинтересует зрителей 4 выпуск проекта от 09.04.2020

09.04.2020

Сегодня, 9 апреля, в 18:00 в эфир телеканала СТБ выйдет 4 выпуск нового психологического реалити «Супермама». Четыре женщины с кардинально разными взглядами на воспитание будут бороться за звание Супермамы. В 4 выпуске участницы отправятся в гости к строгой маме-педагогу Гале. Почему соперницы будут возмущены тем, как она воспитывает свою дочь. И что скажет по этому поводу Дмитрий Карпачев? Детальнее читайте в материале. 

супермама

В 4 выпуске участницы будут оценивать методы воспитания строгой мамы-педагога Гали. Еще на знакомстве она рассказала соперницам, что любит все контролировать. Но так ли это хорошо?

В 4 выпуске проекта «Супермама» вы узнаете:

  • Почему участницы будут возмущены поведением трехлетней дочери Гали?
  • За какие проступки и как Галя наказывает своего ребенка?
  • Правда ли, что Галя — настоящий диктатор в семье?
  • Кто на самом деле является биологическим отцом Саймона — сына Александры?
  • Какие нешуточные страсти разыграются на финальной встрече участниц?
  • Кто станет Супермамой?

Больше на тему: Тест: Какая вы мать?

Video: «Супермама»: чем заинтересует зрителей 4 выпуск проекта от 09.04.2020

Супермама 4 выпуск: Правда ли, что мама-педагог Галя — настоящий диктатор в семье? Как отреагирует на такое поведение мамы Дмитрий Карпачев?

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