«Супермама» 4 выпуск: Мать-диктатор вывела из себя Дмитрия Карпачева на финальной встрече

Сегодня, 9 апреля, в эфир телеканала СТБ вышел 4 выпуск нового психологического реалити «Супермама». Четыре участницы с кардинально разными взглядами на воспитание продолжают бороться за звание Супермамы. В 4 выпуске они оценили методы воспитания строгой мамы-педагога Галины. Соперницы были шокированы диктатурой, которую в своей семье устроила их конкурентка. А на финальной встрече Галина и вовсе вывела из себя ведущего проекта Дмитрия Карпачева.

Мама-педагог Галина воспитывает свою дочь в строгости. На знакомстве она рассказала своим конкуренткам, что больше всего любит порядок. Она не скрывает того, что контролирует не только свою дочь, но и мужа. Более того, Галина гордится этим. Но что по этому поводу скажут другие участницы? И, главное, как оценит такие методы воспитания эксперт по вопросам детской и возрастной психологии Дмитрий Карпачев?

В гостях у мамы-педагога участницы увидели чистоту и порядок. А еще — воспитанную и очень милую дочь. Однако так продолжалось недолго.

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Практически с первых минут разговора дочь Галины — Маргарита — начала капризничать, кричать и затыкать рот своей маме. Однако Галина на это внимания не обратила. Зато попыталась показать, как много времени и сил тратит на воспитание и развитие своей малышки.

Правда, показать себя с хорошей стороны в планы Маргариты не входило. Она продолжала гнуть свою линию. Ситуацию усугубил невинный поступок малышки: девочка открыла краски ‒ подарок одной из участниц ‒ и начала рисовать. Маргарита испачкала свою одежду и пол. И это напрочь вывело из себя Галину. В разговоре с участницами мама-педагог призналась, что наказывает и бьет свою дочь. А еще ‒ запугивает. Она не видит в этом ничего плохого и считает, что всегда права.

Еще больше вопросов возникло у мам-соперниц после того, как Галина рассказала, что контролирует не только свою дочь, но и мужа. Как призналась строгая мама-педагог, она лично выбирает своему супругу одежду, не разрешает даже на 5 минут задержаться на работе и контролирует все финансовые траты.

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Однако это были всего лишь цветочки. На финальной встрече с Дмитрием Карпачевым Галина просто вывела из себя ведущего. Она не только не поняла претензий в свой адрес эксперта по вопросам детской и возрастной психологии, но и считает, что права.

Как оценит воспитание строгой мамы Галины Дмитрий Карпачев, а также кто из участниц получит звание Супермамы? Узнайте все подробности в 4 выпуске проекта.

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Video: «Супермама» 4 выпуск: Мать-диктатор вывела из себя Дмитрия Карпачева на финальной встрече Супермама 4 выпуск: Мать-диктатор вывела из себя Дмитрия Карпачева на финальной встрече. Что так сильно возмутило ведущего?

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