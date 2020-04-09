Почему нельзя бить детей: советы Дмитрия Карпачева

Сегодня, 9 апреля, в эфир телеканала СТБ вышел 4 выпуск нового психологического реалити «Супермама». Четыре участницы с кардинально разными взглядами на воспитание продолжают бороться за звание Супермамы. В 4 выпуске Дмитрий Карпачев оценил методы воспитания строгой мамы-педагога Галины. Женщина-диктатор устроила настоящий авторитарный режим у себя дома. А на финальной встрече и вовсе вывела из себя эксперта по вопросам детской и возрастной психологии. Подробнее читайте в материале.

Эксперт по вопросам детской и возрастной психологии Дмитрий Карпачев был просто шокирован отношением Галины не только к своей дочери, но и к мужу. Он считает, что тотальный контроль и, тем более, физическое наказание и запугивание — просто недопустимы в воспитании детей. Однако Галина была категорически не согласна с мнением эксперта, чем просто вывела из себя ведущего.

Кроме этого Дмитрий Карпачев дал несколько дельных советов Галине. Остается надеяться, что женщина прислушается и сможет ослабить тотальный контроль.

Существует черта между детской непосредственностью и воспитанностью. Если ребенок говорит маме «Закрой рот», мама не может проигнорировать такое поведение. Она обязана сделать замечание своему ребенку.

Ребенок ‒ это отдельная личность. Он должен самостоятельно искать свой путь и делать свой выбор. Родители ни в коем случае не должны решать, какую профессию в будущем нужно выбрать ребенку.

Детей бить категорически запрещено. Если родители бьют своего ребенка, то это говорит о том, что мама и папа ничего не смыслят в воспитании и не могут словами объяснить ошибки в поведении. Дети очень быстро адаптируются к таким наказаниям и вскоре просто перестанут реагировать. Они воспринимают физическое наказание как неприятность, которую нельзя избежать, а нужно просто перетерпеть. А к воспитанию физическое наказание не имеет никакого отношения.

Регулярные запугивания — это страшная педагогическая ошибка родителей, которая может привести к тому, что ребенок либо перестанет реагировать на подобные вещи, либо у него может сформироваться тревожность, склонность к страхам и фобиям. Запугивать детей нельзя.

Фанатическое отношение к чистоте и порядку говорит о тревожности. Порядок в доме — это прекрасно, но уборка, доведенная до абсурда, может помешать нормальной жизни людей.

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