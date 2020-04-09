Анастасия Чепелюк в новом сериале «У каждого своя ложь» исполнила роль актрисы-неудачницы, которая любыми способами борется за свое место под солнцем. Читайте откровенное интервью Анастасии Чепелюк прямо сейчас!

Какие ваши самые яркие воспоминания со съемок сериала «У каждого своя ложь»?

Если честно, все впечатления яркие! У нас была очень дружная и сплоченная съемочная группа. Пару раз выбирались девчачьей компанией артисток, гримеров, костюмеров и ассистента по актерам поужинать и потанцевать. Как же было душевно! Скучаю по этому времени!

Сложно ли было играть роль актрисы-неудачницы? Переживали ли вы когда-нибудь творческие кризисы, подобные эмоции, как ваша героиня?

Каждый артист в какой-то момент своей профессиональной жизни «немножко Марта», я ее чувствую и понимаю. Конечно, я переживала и кризисы, и застои, и большое количество «спасибо, мы вам позвоним» без последующего звонка. Это часть профессии, которую нужно принять, простить и научиться не биться головой о стену с мыслями: «Жизнь — боль!». Как показывает опыт, если не опускать руки, рано или поздно случаются чудеса!

На что потратили гонорар? Как обычно распоряжаетесь финансами: обдумываете растраты или можете поддаться эмоциональному решению?

Так как сразу после съемок случился карантин, потратить гонорар не успела, да в общем-то и не планировала. Я практически не совершаю импульсивных покупок. Стараюсь все продумывать, а с возрастом даже тщательнее.

На какую роль никогда не согласились бы?

Я люблю выражение «Никогда не говори никогда»!

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