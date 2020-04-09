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Кайли Дженнер возглавила список самых молодых миллиардеров мира

09.04.2020

Известная американская звезда Кайли Дженнер второй год подряд возглавила  рейтинг самых молодых миллиардеров в мире по версии издания Forbes. Детальнее читайте в материале. 

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Известная американская звезда, 22-летняя бизнесвумен Кайли Дженнер сумела заработать огромные деньги на косметическом бренде Kylie Cosmetics. В прошлом году девушка заработала свой первый миллиард и обошла основателя Facebook Марка Цукерберга, который мог похвастаться подобным достижением только в 23 года.

Журнал Forbes опубликовал ежегодный список самых богатых людей планеты, а также представил отдельный рейтинг самых молодых миллиардеров в возрасте до 30 лет. Первую строчку в этом списке заняла Дженнер, состояние которой оценивается в 1 млрд долларов.

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