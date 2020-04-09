Гороскоп на 10 апреля 2020 года расскажет, что прогнозируют звезды на пятницу. К чему стоит приготовиться, а чего лучше избегать каждому знаку зодиака? Подробнее читайте в гороскопе на 10 апреля 2020 года от экспертов проекта «Следствие ведут экстрасенсы».

Овны

В пятницу в финансовом плане возможны позитивные новости, которых вы давно ждали. Однако дивиденды вы получите скорее всего не сразу.

Тельцы

Звезды сулят вам отличное настроение! В семейной жизни стоит ожидать добрую весть. Проблем с финансами не возникнет. Наслаждайтесь приятными моментами и успехом, который будет вас сопровождать.

Близнецы

Сегодня возможны осложнения с финансами, особенно во второй половине дня. В отношениях стоит проявить бескорыстие и постараться глубже понять желания и потребности других.

Раки

Вы сами знаете, что наболевшими проблемами и сногсшибательными идеями можно делиться только с близкими. Время не лучшее для того, чтобы рассказывать о себе миру.

Львы

Клевета и ложь в этот период отдаются сторицей и могут очень больно ударить. Рекомендовано избегать двусмысленностей, лицемерия. Желательно проявить добрые намерения и помочь тем, кто в этом нуждается. И еще – не забывайте надевать маску! Проблемы вам сейчас ни к чему.

Девы

Сегодня вам нужно заняться своим телом и питанием. Что вы едите в последнее время? Вам лучше отказаться от токсичных продуктов и мыслей!

Весы

Отбросьте в сторону высокомерное и пренебрежительное отношение к другим. Сегодня не время для таких эмоций — они могут негативно ударить по вам самим.

Скорпионы

День выдастся продуктивным, если вы будете избегать суеты и спокойно выполнять задуманное. Чрезмерно перетруждаться не стоит, как и лениться. Пассивность может привести к потере интересного шанса.

Стрельцы

Связь, налаженная в пятницу, продлится долго и принесет радость и выгоду. Избегайте любых ссор, значительно эффективнее попытаться выстроить качественные отношения.

Козероги

В этот день стоит внимательно следить за собой и помнить, что основа успеха — это самодисциплина. Вам будет легко выделить то, что поможет достичь желаемых целей.

Водолеи

Сегодня Водолеям будут легко даваться затяжные дела, которые вы никак не могли завершить. Возможно, к вам придет идея, которая улучшит ваше финансовое положение.

Рыбы

Неудачное время для тех, кто задумал любую фальшь, ложь или подлость. Злые намерения в этот день будут разоблачены, а поэтому подумайте дважды и отпустите негатив в прошлое.

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