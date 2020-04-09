Галина Балан-Тимкина: Самому младшему актеру «Акушерки» на момент съемок было всего два дня
Совсем немного времени осталось до выхода на экраны самого эмоционального сериала сезона! 20 апреля на телеканале СТБ состоится премьера сериала «Акушерка» производства StarLight Production. С понедельника по четверг в 20:15 зрители смогут следить за судьбой акушера-гинеколога Татьяны Скворцовой, которую сыграла звезда «Крепостной» Фатима Горбенко. Генеральный продюсер сериала — Галина Балан-Тимкина.
Галина, вы присутствовали почти на каждом съемочном дне. Как генеральный продюсер вы не обязаны быть на площадке каждый день…
Обязанность идти шаг за шагом вместе с творческой командой — добровольный выбор каждого продюсера. Это как желание обоих родителей присутствовать на родах. Кто-то встречает конверт с младенцем на выходе из роддома, а кто-то держит за руку во время всего нелегкого пути вынашивания и мучительного рождения.
Что самое сложное было в этом проекте?
Наши герои не оторваны от реальности, а проживают взлеты и падения на пике драмы. Вдохновить исполнителей на такой объем эмоций и пройти вместе с ними семь кругов ада истории о предательстве, крушении семьи, смертельной опасности и мучительной борьбе за счастье — это изнурительный, но благодатный процесс. И я благодарна команде, актерскому ансамблю за колоссальный труд на съемочной площадке.
Фатима Горбенко сыграла главную роль в сериале. Это очень ответственная и сильная работа. Почему доверили такого персонажа ей? Кастинг был длительный?
Фатима — актриса с «тонкой кожей». Она, работая в проекте, беспрерывно, как скульптор глину, разминает психологические черты своей героини, пребывает в материале и отдает себя персонажу без остатка. Она обладает особой красотой и проникновенностью в кадре. Кастинг был изнурительным, но Фатимой я была вдохновлена с первых проб. Также в «Акушерке» блистательно работают Ольга Морозова и Олеся Островская, которых я считаю недооцененными нашей индустрией, поскольку это актрисы пронзительного драматического дара.
Есть ли место для казусных ситуаций в таком драматическом проекте?
Много казусов случалось с актерами-детьми, когда на съемки вместо младенца приносили годовалых карапузов, самостоятельно грызущих яблоко. Часто крохи капризничали на площадке, требуя мамину грудь, но обожали кататься на ручках у режиссера-постановщика Анатолия Григорьева. Тогда производство останавливалось, и наступало время умиления. Кстати, самому младшему актеру «Акушерки» на момент съемок было всего два дня. А произнесение актерами бесконечных медицинских абракадабра-терминов иногда смешило группу до колик.
Источник – «Новое время»