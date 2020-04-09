20 апреля перед зрителями телеканала СТБ развернется глубокая драма с сильной героиней в центре сюжета. Именно на такой характер и делает ставку Генеральный продюсер сериального производства StarLightMedia Галина Балан-Тимкина. Подробнее о новом сериале «Акушерка» – далее в материале.

Галина, о чем для вас история «Акушерки»?

Основной месседж истории – осознанное материнство. Татьяна, как акушерка, не только помогает появиться на свет новым жизням. Она прежде всего помогает женщинам осознать миссию материнства. Ведь очень часто в нашем обществе ребенок становится инструментом удовлетворения чьих-то амбиций, средством для достижения каких-то целей, что обесценивает само его появление на свет. Ребенок – необходимый атрибут самодостаточности семьи и определение полноценности женщины. Часто рождение ребенка – способ выйти замуж и достичь стабильности в отношениях с мужем, заслужить любовь или вернуть утраченное.

А как это переплетается в сериале «Акушерка»?

В нашей истории одна из пациенток роддома, рискуя своим здоровьем и здоровьем своего нерожденного ребенка, отказывается принимать лекарства в критическом состоянии, чтобы не ослушаться мужа, который уверен, что после приема таблеток ребенок родится неполноценным. Другая стремится с помощью ребенка избежать разрушения семьи. В то время как миссия матери – безусловная любовь, принятие и ответственность, являющиеся проводником новой жизни в этот мир. «Дети не выбирают рождаться им или нет. Они девять месяцев ждут, дадут ли им шанс на жизнь», – говорит один из героев «Акушерки».

В сериале также поднимается тема измены…

Для многих женщин измена мужа – конец всего – жизни, любви, смысла становиться мамой. И это страшно. Готовность умертвить себя и ребенка из-за мужчины, без которого не складывается пазл смысла жизни, чудовищна. И главная героиня нашей истории помогает пройти путь от отвержения дитя до первого чувства к этому крошечному беззащитному человеку и ответственности за него.

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