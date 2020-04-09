Что посмотреть на карантине: Топ-5 фильмов от Михаила Присяжнюка

Ваш список кинокартин для просмотра уже на исходе, и вы все чаще думаете о том, что бы посмотреть на карантине? Редакция STB.UA спешит на помощь! В этот раз к нашему марафону рекомендаций присоединился ведущий «Один за всіх»-15 Михаил Присяжнюк. Смотрите топ-5 фильмов, которые помогут отвлечься, в материале.

Свой топ-5 фильмов, которые можно посмотреть на карантине, Михаил Присяжнюк сформировал с определенной целью. Он считает, что сейчас самое время смотреть такие кинокартины, которые могут отвлечь от суровой реальности. К слову, «киновоспитанием» своего старшего сына Михаил занимается лично.

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Топ-5: что посмотреть на карантине

Фильм «Одноклассники»

Реально смешно. Особенно момент: «4+8 равно 48, — можно сэкономить на колледже».

Фильмы «Знакомство с родителями» и «Знакомство с Факерами»

В этих фильмах просто шикарный актерский состав и юмор.

Все фильмы с Томом Хэнксом

Том Хэнкс — гениальнейший актер и, узнав, что он заболел, хотелось просто крикнуть ему пожелание здоровья, как он в свое время кричал в фильме «Изгой»: «Виилсоон»!

Сериал «Это мы»

Этот сериал смотрим всей семьей. «Это мы» — очень жизненный и затрагивает все сферы: работу, семью, детей…

Фильмы «Послезавтра» и «Земное ядро»

Они про апокалипсис, но с хорошим финалом, а это так важно в наше нелегкое время!

Приятного просмотра, будьте здоровы и оставайтесь дома!

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