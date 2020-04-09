Что посмотреть и почитать на карантине: подборка от Виталия Салия

До сих пор ломаете голову над тем, что же посмотреть и почитать на карантине? Актер мелодрамы «У каждого своя ложь» Виталий Салий избавил вас от долгих и мучительных поисков! Читайте подборку лучших сериалов, мультиков и фильмов от Виталия Салия прямо сейчас!

Виталий Салий, который сыграл в новой мелодраме «У каждого своя ложь» Петра Гудилина, знает толк в фильмах и книгах. Сомневаетесь? Смотрите ниже!

Сериалы:

«Странные дела»

«Мандалорец»

«Маниак»

«Конец этого е..аного мира»

«Эйфория»

Фильмы:

Все фильмы Георгия Данелии

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Все фильмы Андрея Тарковского

Все фильмы братьев Коэнов

Мультфильмы:

«Время приключений»

«Конь БоДжек»

«Рик и Морти»

Книги:

Юваль Ной Харари. «Sapiens. Краткая история человечества»

Виктор Пелевин. «Искусство легких касаний»

Павел «Паштет» Белянский. «Я работаю на кладбище»

Братья Стругацкие. «Град обреченный»

Борис Пастернак. «Доктор Живаго».

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