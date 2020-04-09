Что посмотреть и почитать на карантине: подборка от Виталия Салия
09.04.2020
До сих пор ломаете голову над тем, что же посмотреть и почитать на карантине? Актер мелодрамы «У каждого своя ложь» Виталий Салий избавил вас от долгих и мучительных поисков! Читайте подборку лучших сериалов, мультиков и фильмов от Виталия Салия прямо сейчас!
Виталий Салий, который сыграл в новой мелодраме «У каждого своя ложь» Петра Гудилина, знает толк в фильмах и книгах. Сомневаетесь? Смотрите ниже!
Сериалы:
- «Странные дела»
- «Мандалорец»
- «Маниак»
- «Конец этого е..аного мира»
- «Эйфория»
Фильмы:
- Все фильмы Георгия Данелии
- Все фильмы Квентина Тарантино
- Все фильмы Андрея Тарковского
- Все фильмы братьев Коэнов
Мультфильмы:
- «Время приключений»
- «Конь БоДжек»
- «Рик и Морти»
Книги:
- Юваль Ной Харари. «Sapiens. Краткая история человечества»
- Виктор Пелевин. «Искусство легких касаний»
- Павел «Паштет» Белянский. «Я работаю на кладбище»
- Братья Стругацкие. «Град обреченный»
- Борис Пастернак. «Доктор Живаго».
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQo8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjxzY3JpcHQ+DQoJaWYgKHdpbmRvdy5pbm5lcldpZHRoIDw9IDc2Nykgew0KCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJfQ0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4NCg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19TVEJfY29udGVudF9iYW5uZXIgLS0+DQo8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcgc3R5bGU9J21hcmdpbjogMCBhdXRvO2hlaWdodDo0MDBweDsgd2lkdGg6NTgwcHg7Jz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+