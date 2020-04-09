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Что посмотреть и почитать на карантине: подборка от Виталия Салия

09.04.2020

До сих пор ломаете голову над тем, что же посмотреть и почитать на карантине? Актер мелодрамы «У каждого своя ложь» Виталий Салий избавил вас от долгих и мучительных поисков! Читайте подборку лучших сериалов, мультиков и фильмов от Виталия Салия прямо сейчас!

Виталий Салий, который сыграл в новой мелодраме «У каждого своя ложь» Петра Гудилина, знает толк в фильмах и книгах. Сомневаетесь? Смотрите ниже!

Сериалы:

  • «Странные дела»
  • «Мандалорец»
  • «Маниак»
  • «Конец этого е..аного мира»
  • «Эйфория» 

Фильмы: 

  • Все фильмы Георгия Данелии
  • Все фильмы Квентина Тарантино
  • Все фильмы Андрея Тарковского
  • Все фильмы братьев Коэнов

Мультфильмы:

  • «Время приключений»
  • «Конь БоДжек»
  • «Рик и Морти»

Книги: 

  • Юваль Ной Харари. «Sapiens. Краткая история человечества»
  • Виктор Пелевин. «Искусство легких касаний»
  • Павел «Паштет» Белянский. «Я работаю на кладбище»
  • Братья Стругацкие. «Град обреченный»
  • Борис Пастернак. «Доктор Живаго».

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