Диагноз коронавирус — это не приговор. Из полутора тысяч заболевших в Украине в больницах находится около 760 человек, в реанимации, — 33 пациента, а остальные — изолированные дома. Наша медицинский обозреватель Ирина Заславец в спецрубрике программы «Вікна-новини» рассказала, что делать, когда дома больной COVID-19. Стоит ли паниковать и искать у себя симптомы коронавируса? А также как уберечь остальных членов семьи и при этом не навредить зараженному?

Подцепить коронавирус — еще не означает попасть в больницу. 80% людей, по данным ВОЗ, переносят недуг легко, а значит, в госпитализации не нуждаются. Главное — самоизолироваться, чтобы не подвергать опасности окружающих. А что делать тем, кто живет не один? Ведь тогда самоизоляция служит настоящим способом прямого заражения своих близких.

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Так, 25-летний Максим Головкин узнал, что у него коронавирус. Плохо стало сразу после путешествия по США. В больницу попал с пневмонией, которая протекала без осложнений. Поэтому парня отправили на домашнее лечение. Однако зараженный живет не один, и сразу возник вопрос, как обустроить самоизоляцию таким образом, чтобы не заразить близких?

Если у вашего сожителя повышенная температура, сухой кашель и слабость — обращайтесь скорее к врачу. Если же у вас на руках уже есть положительные результаты теста, тогда минимизируйте контакты!

Также поселите зараженного в отдельной комнате, чтобы не дышать с ним одним воздухом. Ведь если больной закашляет, то капельки с вирусом не только осядут на поверхностях вещей, а и на какое-то время задержатся в воздухе.

Помните, что больной должен находиться в маске. Если по каким-то причинам делать он этого не хочет, тогда маску должен носить здоровый человек. Она защитит от вдыхания вирусов и не позволит трогать лицо руками.

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Не забывайте о частом мытье рук. Антибактериальное средство должно находиться на коже не менее 30 секунд. Ирина Заславец делится небольшим лайфхаком, как заставить себя мыть руки подольше: «Представьте, что вы трогали перец чили, а после мытья рук собираетесь облизать их или потереть глаза».

Уделяйте особое внимание бытовым предметам. Капли с вирусом оседают на мебели, поэтому поверхности необходимо протирать антивирусными средствами — антисептиками, санитайзерами. Тщательно обрабатывайте стулья, ручки, столы, пульты, выключатели, мобильные телефоны. Если у вас нет санитайзера, то можете приготовить антисептик самостоятельно.

И помните, даже если вы очень хотите обняться с родным — делать это категорически запрещено. Лучшее проявление заботы — это уберечь друг друга от заражения!

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