Последняя неделя Великого поста, иначе называемая Страстной седмицей, несет особое значение перед Пасхой. Каждый день недели имеет свое название – Великий понедельник, Великий вторник, Чистый четверг, Страстная пятница. Чистый четверг 2020 приходится на 16 апреля. Узнайте больше об этом дне в нашем материале!

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В Великий четверг христианами вспоминается Тайная вечеря, на которой Иисус Христос омыл ноги своим ученикам, а также установил таинство Евхаристии. В этот день проводится литургия, а все верующие отправляются в церковь.

Чистый четверг издавна является символом очищения духовного и физического. Именно в Страстной четверг принято проводить генеральную уборку, стирку, а также совершать все приготовления к светлому празднику Пасхи.

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Считается, что купание до восхода солнца в Великий четверг укрепит здоровье, уборка поможет не только очистить дом от ненужных вещей, но и избавит от негативной энергетики, а свеча, принесенная из церкви, станет мощным оберегом жилища.

Стоит помнить, что все пасхальные приготовления должны совершаться с добрыми и чистыми помыслами, тогда в вашем доме будут царить гармония, мир и уют!

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