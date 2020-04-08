6 выпуск романтического реалити «Холостяк»-10 станет особенно волнительным и незабываемым. На индивидуальное свидание Макс пригласит Дану и предложит ей навсегда распрощаться со страхом экстрима. Более того, такого не делал еще никто за всю историю проекта! В этот день девушка полностью раскрепостится и поддастся своим чувствам. Подробности захватывающего свидания – в анонсе 6 выпуска от 10.04.2020.

В предыдущем выпуске Дана дала понять Холостяку, что с экстримом она на «вы». Но в аквапарке участница даже не подозревала, что вскоре ее ждет занятие куда круче!

«Нас ждет по-настоящему экстремальное свидание. После того, как Дана сказала, что ей понравился мир адреналина, я решил перейти на следующий уровень и дать ей еще больше. Мы будем прыгать с парашютом», – поделится планами Макс.

Дана доверится Холостяку и согласится на его предложение. Более того, вместе со страхом высоты она попрощается и со стеснениями. Девушка выскажет Максу потайные желания и больше не будет сдерживать своих чувств…

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Кроме того, участницы продолжат погружаться в культуру Таиланда и в этот раз выразят свои чувства и эмоции с помощью хореографии. А результаты своей работы они продемонстрируют Максу уже на Церемонии роз, которая станет одной из самых скандальных за всю историю проекта!

Чем закончится прилив адреналина Даны?

Чего захочет участница после прыжка с парашютом?

Кто соблазнит Холостяка своим тайским танцем?

И почему Церемония роз станет самой скандальной за весь 10 сезон?

Video: Впервые в истории проекта «Холостяк»-10 прыжок с парашютом в 6 выпуске Холостяк 10 сезон 6 выпуск удивит прыжком с парашютом. Чем еще удивит 6 выпуск Холостяк 10 - смотрите анонс 6 выпуска Холостяк 2020 от 10.04.2020

Смотрите 6 выпуск реалити «Холостяк-10» в эту пятницу, 10 апреля, в 19:00 на СТБ!

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