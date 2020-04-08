Високосный год 2020: приметы и суеверия
08.04.2020
Что можно и нельзя делать в високосный год? Об этом рассказала постоянный эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Рубина Цыбульская. Приметы и суеверия про високосный год 2020: можно ли рожать, делать ремонт, переезжать, читайте в материале.
Что нельзя делать в високосный год:
- Венчаться или играть свадьбу.
- Покупать жилье.
- Менять работу.
- Беременеть или рожать детей.
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Високосный год: приметы
- Нельзя собирать грибы и траву, особенно на Ивана Купала. Придя в лес, надо произнести: “Високосный год, оставь себе плохое, а мне дай взять дорогое. Аминь”.
- Беременной женщине нельзя стричь волосы до родов.
- Ребенку, родившемуся 29 февраля, в документах рекомендуется записать дату рождения 28 февраля или 1 марта.
- Носите крестик и другие обереги на себе.
- Ходите как можно чаще в церковь. Таким образом вы усилите свою защиту.
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