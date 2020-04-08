Сегодня в 20:15 на телеканале СТБ выйдут 4 и 5 серии 12-серийной мелодрамы «У каждого своя ложь» от известного украинского режиссера Анатолия Матешко (производство IVORY films ). С понедельника по четверг в слоте «СТБ Сериал» зрители будут следить за тяжелой судьбой Лизы Лапшиной, чья размеренная жизнь кардинально меняется после смерти любимого супруга.

Ранее в сериале: Лиза узнала о том, что у мужа была любовница, которая ждет от него ребенка!

Теперь Лиза умоляет актрису Марту родить ребенка и отдать его ей. Акушерка пообещала за это заплатить ей хорошие деньги. Девушка согласилась, но уже через некоторое время Марта собралась сбежать от Лизы, оставив записку «Прости, я так решила, аванс верну, как только смогу».

Марта хочет сделать аборт и уже готовится к операции. Но успеет ли акушерка Лиза предотвратить смерть ребенка ее умершего мужа?

Смотрите в 4 и 5 сериях «У каждого своя ложь» на телеканале СТБ.

Video: «У каждого своя ложь»: что произойдет в 4 и 5 сериях (анонс) Сериал У каждого своя ложь — 4, 5 серии на сайте СТБ уже 08.04.2020. О чем сюжет первой и второй серий сериала У каждого своя ложь

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