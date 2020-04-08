Сегодня, 8 апреля, в эфир телеканала СТБ вышел 3 выпуск нового психологического реалити «Супермама». Четыре участницы с кардинально разными взглядами на воспитание продолжают бороться за звание Супермамы. В 3 выпуске Дмитрий Карпачев оценил методы воспитания многодетной одинокой мамы Александры. У эксперта по вопросам детской и возрастной психологии возникло несколько замечаний. Каких? Подробнее читайте в материале.

Эксперт по вопросам детской и возрастной психологии Дмитрий Карпачев считает, что зацикленность на поиске очередного мужчины может свидетельствовать о страхе остаться одной. Он посоветовал Александре остановиться и уделить больше времени себе и своему развитию. А уж потом, когда она будет более-менее самостоятельно стоять на ногах, можно подумать и о браке.

Кроме этого Дмитрий Карпачев дал еще несколько дельных советов по воспитанию детей.

Очень правильно с самого маленького возраста знакомить детей с деньгами. Но не нужно все отношения между детьми и родителями строить исключительно на деньгах. Это может привести к тому, что они просто перестанут выполнять просьбы по доброй воле. Только за деньги.

Даже если теснота в квартире не позволяет выделить детям отдельную комнату, нужно обустроить для ребенка хотя бы собственный угол, где у него будет своя кровать и свой стол. Это позволить ему очертить границы собственного пространства и научиться их отстаивать.

Детей 5-6 лет можно оставлять одних дома на минут 5-10. Больше времени они не могут оставаться без взрослых. Это грозит несчастным случаем, ведь в доме очень много опасного.

Больше по теме: #татонакарантині: Как вести себя, когда у дочери появится первый парень?

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ