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У детей должна быть своя комната: советы Дмитрия Карпачева по воспитанию детей

08.04.2020

Сегодня, 8 апреля, в эфир телеканала СТБ вышел 3 выпуск нового психологического реалити «Супермама». Четыре участницы с кардинально разными взглядами на воспитание продолжают бороться за звание Супермамы. В 3 выпуске Дмитрий Карпачев оценил методы воспитания многодетной одинокой мамы Александры. У эксперта по вопросам детской и возрастной психологии возникло несколько замечаний. Каких? Подробнее читайте в материале.

супермама

Эксперт по вопросам детской и возрастной психологии Дмитрий Карпачев считает, что зацикленность на поиске очередного мужчины может свидетельствовать о страхе остаться одной. Он посоветовал Александре остановиться и уделить больше времени себе и своему развитию. А уж потом, когда она будет более-менее самостоятельно стоять на ногах, можно подумать и о браке. 

Кроме этого Дмитрий Карпачев дал еще несколько дельных советов по воспитанию детей.

  • Очень правильно с самого маленького возраста знакомить детей с деньгами. Но не нужно все отношения между детьми и родителями строить исключительно на деньгах. Это может привести к тому, что они просто перестанут выполнять просьбы по доброй воле. Только за деньги. 
  • Даже если теснота в квартире не позволяет выделить детям отдельную комнату, нужно обустроить для ребенка хотя бы собственный угол, где у него будет своя кровать и свой стол. Это позволить ему очертить границы собственного пространства и научиться их отстаивать. 
  • Детей 5-6 лет можно оставлять одних дома на минут 5-10. Больше времени они не могут оставаться без взрослых. Это грозит несчастным случаем, ведь в доме очень много опасного.  

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