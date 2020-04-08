Сегодня, 8 апреля, в 18:00 в эфир телеканала СТБ выйдет 3 выпуск нового психологического реалити «Супермама». Четыре женщины с кардинально разными взглядами на воспитание будут бороться за звание Супермамы. В 3 выпуске участницы отправятся в гости к одинокой маме троих детей. Почему соперницы будут возмущены условиями обитания детей Саши и что скажут, когда узнают все подробности из личной жизни молодой мамы? А также как подобную ситуацию прокомментирует ведущий проекта Дмитрий Карпачев? Детальнее читайте в материале.

В 3 выпуске участницы будут оценивать методы воспитания одинокой мамы Александры. Еще во время знакомства она удивила их рассказами о своей бурной личной жизни. Сумеют ли мамы по достоинству оценить методы воспитания соперницы и какой подарок сделают Александре?

В 3 выпуске проекта «Супермама» вы узнаете:

Почему у дочек Александры нет своего спального места?

Какие шокирующие подробности из своей личной жизни рассказала конкурентам Саша?

Как настраивает Александра своих детей против их отца?

Почему Саша оставляет своих маленьких дочерей одних дома, когда идет гулять?

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Video: «Супермама»: чем заинтересует зрителей 3 выпуск проекта от 08.04.2020 Супермама 3 выпуск: Как участницы оценят одинокую маму Сашу?. Что поразит Дмитрия Карпачева?

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