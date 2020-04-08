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«Супермама»: чем заинтересует зрителей 3 выпуск проекта от 08.04.2020

08.04.2020

Сегодня, 8 апреля, в 18:00 в эфир телеканала СТБ выйдет 3 выпуск нового психологического реалити «Супермама». Четыре женщины с кардинально разными взглядами на воспитание будут бороться за звание Супермамы. В 3 выпуске участницы отправятся в гости к одинокой маме троих детей. Почему соперницы будут возмущены условиями обитания детей Саши и что скажут, когда узнают все подробности из личной жизни молодой мамы? А также как подобную ситуацию прокомментирует ведущий проекта Дмитрий Карпачев? Детальнее читайте в материале. 

супермама

В 3 выпуске участницы будут оценивать методы воспитания одинокой мамы Александры. Еще во время знакомства она удивила их рассказами о своей бурной личной жизни. Сумеют ли мамы по достоинству оценить методы воспитания соперницы и какой подарок сделают Александре? 

В 3 выпуске проекта «Супермама» вы узнаете:

  • Почему у дочек Александры нет своего спального места?
  • Какие шокирующие подробности из своей личной жизни рассказала конкурентам Саша?
  • Как настраивает Александра своих детей против их отца?
  • Почему Саша оставляет своих маленьких дочерей одних дома, когда идет гулять?

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Video: «Супермама»: чем заинтересует зрителей 3 выпуск проекта от 08.04.2020

Супермама 3 выпуск: Как участницы оценят одинокую маму Сашу?. Что поразит Дмитрия Карпачева?

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