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«Супермама» 3 выпуск: Хочу 8 детей ‒ чем еще удивит одинокая многодетная мама Александра?

08.04.2020

Сегодня, 8 апреля, в эфир телеканала СТБ вышел 3 выпуск нового психологического реалити «Супермама». Четыре участницы с кардинально разными взглядами на воспитание продолжают бороться за звание Супермамы. В 3 выпуске они оценили методы воспитания многодетной одинокой мамы Саши. Соперницы были шокированы ее бурной личной жизнью. Но что по этому поводу скажет ведущий проекта Дмитрий Карпачев? Детальнее читайте в материале. 

супермама

Одинокая мама троих детей Александра ‒ очень уверенная в себе женщина. Во время  знакомства она поразила участниц рассказом о своей бурной личной жизни. Как оценят соперницы методы воспитания Саши и что скажут, когда узнают, в каких условиях живут ее дочери?

Мамы-конкурентки восхитились воспитанием маленьких дочерей Александры. Однако им не понравились жилищные условия, в которых обитает семья. Ведь у девочек даже нет личной кровати ‒ малышки спят на раскладушках. В то время как у Саши есть собственная комната с хорошим ремонтом.

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супермама

К тому же участницы возмутились тем, что Саша очень плохо отзывается о своем бывшем муже –  и это в присутствии дочерей. Но еще больше они удивились, когда Александра рассказала о своей бурной личной жизни. Она постоянно находится в поиске нового мужчины, которому хочет родить еще детей. Особенно мам-конкуренток поразил тот факт, что Саша часто бросает своих дочерей на бабушку и уезжает на свидание в другие города к кавалерам, с которыми познакомилась через специальные приложения. 

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супермама

Но что же скажет по этому поводу Дмитрий Карпачев? Одобрит ли он такие методы поиска нового мужа? Узнайте все подробности в 3 выпуске проекта «Супермама». 

Video: «Супермама» 3 выпуск: Хочу 8 детей ‒ чем еще удивит одинокая многодетная мама Александра?

Супермама 3 выпуск: Соперницы были шокированны бурной личной жизнью молодой многодетной мамы. Что так сильно возмутило участниц?

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