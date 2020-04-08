Размер имеет значение: что спрятано в сумке Андре Тана
Размеру его сумки позавидует любая модница. Украинский дизайнер Андре Тан эксклюзивно для «Неймовірної правди про зірок» рассказал ведущим проекта Надежде Матвеевой и Григорию Решетнику, что можно найти в его огромной сумке. Детальнее читайте в материале.
Свою любимую сумку от Yves Saint Laurent Андре Тан приобрел 8 лет назад в Италии. Украинский дизайнер считает, что такой аксессуар очень важен и должен быть вместительным.
«Если сумка неудобная, если в ней не помещается вся жизнь, значит, это ‒ не сумка», ‒ признается дизайнер.
Андре Тан всегда носит в сумке любимые парфюмы:
«У меня два любимых парфюма: от Louis Vuitton, а также Black Afganos. Я практически никуда без них не выхожу. И если вдруг один из них заканчивается, то это практически трагедия. Я просто не смогу уснуть», ‒ говорит дизайнер.
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Так что же еще помимо парфюмов есть в сумке у украинского дизайнера?
- Лоскутки ткани из будущей коллекции;
- деньги, но не в кошельке, а в бумажном конверте;
- пустой кошелек;
- успокоительные и витамины;
- ключи от дома;
- салфетки;
- антибактериальные средства;
- плитка шоколада.
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