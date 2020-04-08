Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Размер имеет значение: что спрятано в сумке Андре Тана

08.04.2020

Размеру его сумки позавидует любая модница. Украинский дизайнер Андре Тан эксклюзивно для «Неймовірної правди про зірок» рассказал ведущим проекта Надежде Матвеевой и Григорию Решетнику, что можно найти в его огромной сумке. Детальнее читайте в материале. 

нппз

Свою любимую сумку от Yves Saint Laurent  Андре Тан приобрел 8 лет назад в Италии. Украинский дизайнер считает, что такой аксессуар очень важен и должен быть вместительным.

«Если сумка неудобная, если в ней не помещается вся жизнь, значит, это ‒ не сумка», ‒ признается дизайнер.

Андре Тан всегда носит в сумке любимые парфюмы:

«У меня два любимых парфюма: от Louis Vuitton, а также Black Afganos. Я практически никуда без них не выхожу. И если вдруг один из них заканчивается, то это практически трагедия. Я просто не смогу уснуть», ‒ говорит дизайнер. 

Смотреть онлайн шоу Невероятная правда о звездах – 1 выпуск от 04.04.2020

нппз

Так что же еще помимо парфюмов есть в сумке у украинского дизайнера?

  • Лоскутки ткани из будущей коллекции;
  • деньги, но не в кошельке, а в бумажном конверте;
  • пустой кошелек;
  • успокоительные и витамины;
  • ключи от дома;
  • салфетки;
  • антибактериальные средства;
  • плитка шоколада.

нппз

Больше по теме: Группа The Hardkiss представила новый клип на сингл «Гора»

Больше эксклюзивных новостей о жизни звезд вы узнаете в проекте «Неймовірна правда про зірок», каждую субботу и воскресенье в 9:30

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить