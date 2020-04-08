На фоне карантина и запрета гулять самому по улице в сети появились сотни объявлений с предложениями отдать в пользование домашних животных. Коты, собаки, даже куры с лошадьми — выбирай кого хочешь и за разную цену. А все потому, что в правилах не указан перечень любимцев. Как же правильно выгуливать кошку, сколько стоит наем собаки и почему хитрить — плохая идея, рассказала Эмма Антонюк в сюжете программы «Вікна-новини».

Тревогу забили зоозащитники, ведь правила аренды животных и постоянная эксплуатация любимцев граничат с нарушением их комфортных условий жизни. Отныне украинцы начали смело прикрываться животными против их воли, гуляя в парках или скверах.

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Как только опубликовали постановление Кабмина, у многих питомцев началась новая и абсолютно другая жизнь. Прогулки на улице стали в несколько раз дольше. Не говоря уже о тех случаях, когда некоторым приходится гулять по второму кругу, но уже не со своим хозяином.

В интернете опубликованы сотни объявлений об аренде домашних животных. Например, прогулка с собакой 1 час — 300 гривен, 2 часа — 700 гривен, 3 часа — 1200 гривен, а аренда на сутки — 4000 гривен (еда включена).

Более того, появилась категория граждан, которые выгуливают не только собак и котов, а и кур, грызунов, коней и другую живность. Однако прежде всего необходимо действовать в интересах питомцев. Например, есть домашние коты, которые априори не приспособлены к прогулкам по улице. А есть те, которые, наоборот, с радостью ассимилируются с дворовыми и спокойно проведут с вами несколько часов на свежем воздухе.

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Зоозащитники утверждают, что котов особенно важно выводить на поводке. Не забывайте следить за тем, чтобы кот не переживал стресс и не был напуган другими животными, например, собакой или, куда хуже, гуляющим конем. Перед выгулом обработайте шерсть средством от паразитов. И помните, что у котика обязательно должны быть все необходимые прививки!

Просто так гулять в парке — нельзя. Однако если вы выгуливаете питомца, то допустимо. В любом случае, постановление Кабмина действует не для того, чтобы граждане искали пути, как его обойти. В первую очередь помните, что эти правила действуют ради нашей безопасности! А также ради безопасности и комфорта животных. Поэтому не пытайтесь обойти нормы права путем аренды любимцев, не нарушайте интересы питомцев и не подвергайте свое здоровье риску!

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