Гороскоп на 9 апреля 2020 года расскажет, что прогнозируют звезды на четверг. К чему стоит приготовиться, а чего лучше избегать каждому знаку зодиака? Подробнее читайте в гороскопе на 9 апреля 2020 года от экспертов проекта «Следствие ведут экстрасенсы».

Овны

Сегодня вы можете многого достичь, если будете себя активно проявлять. У вас все получится, главное – не поддаваться своим слабостям.

Тельцы

В четверг займитесь собой, своим здоровьем, собирайте силы на будущее, чтобы всех удивить. В эти сутки вам стоит чуточку перевести дух.

Близнецы

Звезды сулят Близнецам эмоционально тяжелый день. Избегайте интриг, пустых разговоров, которые будут происходить вокруг вас. Покажите другим, что вас интересуют гораздо более важные вещи.

Раки

Сегодня Ракам придется выступать в роли лидера. К своим делам приобщите коллег и друзей. Экстрасенсы рекомендуют не понижать планку.

Львы

У Львов возможны обострения отношений с коллегами, однако не спешите идти на крайние меры, постарайтесь перевести тему и сосредоточиться на других вопросах. Карантин – не повод ссориться!

Девы

Астрологи советуют Девам не обещать то, что не сможете выполнить. Не переоценивайте свои силы и не беритесь за большое количество дел.

Весы

Четверг – определенно ваш день! Сегодня все сложится успешно. У вас будет много сил и уверенности в себе. Пора реализовывать стратегические планы.

Скорпионы

У Скорпионов есть все шансы улучшить свое материальное положение. Обратите внимание на удаленную работу, которая связана с недвижимостью и страхованием.

Стрельцы

Стрельцам в четверг понадобится поддержка родных. Это хорошее время для нахождения компромиссов, улаживания конфликтов.

Козероги

Сегодня постарайтесь не перегружать себя. Поверьте, это никто не оценит, вы только себе сделаете хуже. Дома на первый план выйдут любовь и дети.

Водолеи

Сегодня у вас отличный шанс достичь поставленных целей и реализовать свои амбиции. Посвятите вечер общению с родными. Позвольте им узнать о ваших планах на будущее.

Рыбы

Грусть и меланхолия могут неожиданно охватить вас – постарайтесь не бросаться в крайности. Берегите здоровье и воздержитесь от походов за покупками.

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