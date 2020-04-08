Что посмотреть на карантине: Топ-5 советов от Володимира Ярославського

Что посмотреть на карантине? У многих украинцев сейчас появилась возможность познакомиться со всевозможными шедеврами кинематографа. Чтобы помочь вам с выбором, мы узнали у Владимира Ярославского, что он мог бы порекомендовать к просмотру. Топ-5 советов, что посмотреть на карантине от судьи «МастерШеф. Профессионалы»-2 читайте в материале.

Как избежать наказания за убийство

В центре сюжета находится группа студентов юридического факультета, а также адвокат и профессор Эннализ Китинг – блестящий адвокат и профессор, которая преподает им особенный курс под названием «Как избежать наказания за убийство». Нестандартная дисциплина посвящена практическому изучению юриспруденции. Особо отличившиеся студенты получают заслуженное право работать в успешной адвокатской конторе.

Форс-мажоры

Мечтой Майка было стать юристом. Он обладает феноменальной памятью и блестящим умом. Но закончить колледж он так и не смог. Однажды, скрываясь от полиции, Майк знакомится с известным адвокатом Харви Спектером, который давно занят поисками помощника. Харви, удивленный сообразительностью и знаниями закона Майка, на свой страх и риск берет его работать к себе. Они становятся одними из самых успешных юристов в Манхэттене.

Утреннее шоу

Популярный ведущий утреннего выпуска новостей Митч Кесслер оказался в центре громкого скандала о сексуальных домогательствах, что вынудило руководство снять мужчину с должности. Его коллега Алекс Леви сообщила об этом инциденте в прямом эфире, едва сдержав эмоции. Пока телестудия подыскивая достойную замену Митчу, амбициозный репортер Брэдли Джексон стала национальным героем, сняв материал о забастовках шахтеров. Это послужило отличным поводом для ее приглашения на The Morning Show…

Утренний подъем

Молодому телепродюсеру Бекки Фулер в последнее время не везет. Ее незаслуженно увольняют с программы местных новостей, и теперь ее карьера становится столь же безнадежной, как и ее личная жизнь. Устроившись на работу в третьесортное утреннее шоу, она пытается его реанимировать. И все бы хорошо, если бы не постоянные конфликты новых соведущих, перерастающие в откровенную вражду сначала за кадром, а потом и в эфире. Перед Бекки Фулер стоит очередной вызов, с которым молодой телепродюсер должна справится несмотря ни на что.

Рататуй

Главный герой – крыс по имени Реми владеет необычным талантом, как для крысы, разбираться в еде. Этот талант постоянно влечет его к новым приключениям, которые граничат с безумством и поискам необычных сочетаний еды. По воле судьбы ему предоставляется возможность попасть на кухню известного ресторана. Но юный уборщик Лингвини сыграет решающую роль в судьбе главного героя и фешенебельного ресторана. Да и в жизни самого юного героя произойдут перемены, о которых он и не мечтал.

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