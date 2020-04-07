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«У каждого своя ложь»: что произойдет в 3 и 4 сериях (анонс)

07.04.2020

Сегодня в 20:15 на телеканале СТБ выйдет 3 и 4 серии 12-серийной мелодрамы «У каждого своя ложь» от известного украинского режиссера Анатолия Матешко (производство IVORY films ). С понедельника по четверг в слоте «СТБ Сериал» зрители будут следить за судьбой Лизы Лапшиной, чья размеренная жизнь кардинально меняется после загадочной смерти супруга.

В 3 и 4 сериях полиция расследует возможное убийство супруга Лизы Лапшиной. Специалисты изучили телефон, который был найден в салоне. Лиза узнает о том, что у мужа была любовница и она ждет от него ребенка!

Молодая актриса хочет делать аборт, но Лиза понимает, что это ребенок ее возлюбленного Леши! Оставит ли ребенка любовница Алексея? Смотрите в 3 и 4 сериях «У каждого своя ложь» на телеканале СТБ.

Video: «У каждого своя ложь»: что произойдет в 3 и 4 сериях (анонс)

Сериал У каждого своя ложь — 3, 4 серии на сайте СТБ уже 07.04.2020. О чем сюжет первой и второй серий сериала У каждого своя ложь

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