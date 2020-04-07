«У каждого своя ложь»: биография Сергея Радченко

С понедельника по четверг в 20:15 в эфир выходит 12-серийная мелодрама «У каждого своя ложь» от украинского режиссера Анатолия Матешко. В картине сыграли как молодые начинающие, так и хорошо знакомые зрителям звездные актеры. Один из них – молодой актер Сергей Радченко. Читайте биографию Сергея Радченко прямо сейчас!

Сергей Радченко – украинский киноактер, к которому первая волна успеха пришла после работы в военной ленте «Битва за Севастополь». Среди рейтинговых проектов актера зрители отмечают сериалы «Две жизни», «Хозяйка».

Звезда сериала «У каждого своя ложь» Сергей Радченко родился в украинском городе Прилуки в феврале 1980 года. Родители мальчика были военными, отец служил офицером, а мать – сержантом. Радченко не задерживались на одном месте подолгу и исколесили весь Советский Союз, но впоследствии осели в Прилуках, рядом с родителями матери. Сергея с ранних лет приучали к самодисциплине, мальчик занимался физической подготовкой и планировал пойти по стопам родителей.

Удивительно, но после окончания средней школы пошел учиться на электрика в местный аграрный техникум. В учебном заведении увлекся игрой на сценической площадке в самодеятельном коллективе «Первоцвет». Творческие поиски привели юношу в Народный театр хореографической миниатюры «Апломб», где Сергей продолжил постигать азы актерского мастерства, сценического движения и танца.

В 1998 году Сергей отправился поступать в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого. Поступил с первой попытки.

В 2003 году Радченко получил диплом о высшем театральном образовании. Для госэкзаменов его курс подготовил спектакль «Стеклянный зверинец» Теннеси Вильямса, в котором Сергей предстал в образе Джима О’Коннора. А вот кинематографическая биография Сергея Радченко стартовала спустя 2 года после окончания вуза. В 2005 году начинающего актера пригласили сыграть эпизодическую роль в ситкоме «Леся плюс Рома». После этого Сергея ждал огромный успех в киноактерстве!

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