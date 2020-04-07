татонакарантині: Как отвлечь ребенка от грустных мыслей на карантине ‒ лайфхак от Михаила Присяжнюка

Телеканал СТБ запустил уникальный спецпроект с Дмитрием Карпачевым #татонакарантині. Ежедневно с 6 по 10 апреля в прямом эфире официального Инстаграм-аккаунта @stbua эксперт по вопросам детской возрастной психологии общается со звездными папами. В понедельник В понедельник Дмитрий Карпачев встретился с ведущим социального проекта «Один за всіх» Михаилом Присяжнюком, который поделился интересным лайфхаком, как отвлечь детей от грустных мыслей во время карантина. Детальнее читайте в материале.

Дима, расскажи, пожалуйста, как можно отвлечь детей от грустных мыслей во время карантина? Ведь мои дети уже достаточно взрослые и могут сами в интернете найти очень много информации.

Я предлагаю ограничить детям время, которое они проводят в интернете. Попробуйте прожить, например, одну неделю без чтения новостей в социальных сетях. Я вот лично прекрасно так живу. К тому же в интернете много неправдивой информации. Это лишнее для детей.

А вот у меня есть некий лайфхак. Я во время карантина попробовал отрастить себе бороду. И мои дети, просыпаясь, первым делом бежали ко мне, чтобы посмотреть, насколько выросла моя борода и усы. Что скажешь, такие методы работают?

Не знаю, как с бородой, но ребенка, действительно, нужно отвлечь от негативных мыслей во время карантина. Например, можно купить чашку Петри и выращивать бактерии, параллельно изучая что-то новое. Можно посадить растение. То есть нужно придумать что-то такое, что заинтересует детей и отвлечет их. А будет это выросшая папина борода или что-то другое ‒ это уже дело каждого.

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