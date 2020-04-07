«Супермама»: чем заинтересует зрителей 2 выпуск проекта от 07.04.2020
07.04.2020
Сегодня, 7 апреля, в 18:00 в эфир телеканала СТБ выйдет второй выпуск нового психологического реалити«Супермама». Четыре женщины с кардинально разными взглядами на воспитание будут бороться за звание Супермамы. Во втором выпуске участницы отправятся в гости к эко-маме Эле. Почему соперницы будут возмущены недетскими увлечениями двух дочерей героини и что по этому поводу скажет ведущий проектаДмитрий Карпачев? Детальнее читайте в материале.
Во втором выпуске участницы будут оценивать эко-маму Элю. Еще при знакомстве она поразила своих конкуренток приверженностью к природному материнству и тем, что закопала собственную плаценту. Сумеют ли мамы по достоинству оценить методы воспитания соперницы и как отреагируют на бардак в квартире?
Во 2 выпуске проекта «Супермама» вы узнаете:
Почему участницы были возмущены невинным пранком старшей дочери эко-мамы Эли?
Как соперницы отнеслись к беспорядку в квартире и что сказали, когда узнали, что кот ходит в туалет в цветочный горшок?