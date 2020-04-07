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«Супермама»: чем заинтересует зрителей 2 выпуск проекта от 07.04.2020

07.04.2020

Сегодня, 7 апреля, в 18:00 в эфир телеканала СТБ выйдет второй выпуск нового психологического реалити «Супермама». Четыре женщины с кардинально разными взглядами на воспитание будут бороться за звание Супермамы. Во втором выпуске участницы отправятся в гости к эко-маме Эле. Почему соперницы будут возмущены недетскими увлечениями двух дочерей героини и что по этому поводу скажет ведущий проекта Дмитрий Карпачев? Детальнее читайте в материале. 

супермама

Во втором выпуске участницы будут оценивать эко-маму Элю. Еще при знакомстве она поразила своих конкуренток приверженностью к природному материнству и тем, что закопала собственную плаценту. Сумеют ли мамы по достоинству оценить методы воспитания соперницы и как отреагируют на бардак в квартире? 

супермама

Во 2 выпуске проекта «Супермама» вы узнаете:

  • Почему участницы были возмущены невинным пранком старшей дочери эко-мамы Эли?
  • Как соперницы отнеслись к беспорядку в квартире и что сказали, когда узнали, что кот ходит в туалет в цветочный горшок?
  • Почему эко-мама не спит со своим мужем?
  • Как эко-мама Эля отомстит соперницам за критику?

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Video: «Супермама»: чем заинтересует зрителей 2 выпуск проекта от 07.04.2020

Супермама 2 выпуск: как участницы оценят эко-маму Элю? Что повергнет их в шок?

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