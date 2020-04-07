Сегодня, 7 апреля, на телеканале СТБ вышел 2 выпуск нового психологического реалити «Супермама». Четыре участницы с кардинально разными взглядами на воспитание будут бороться за звание Супермамы. Во втором выпуске участницы оценили методы воспитания эко-мамы Эли. Соперницы были шокированы недетскими увлечениями ее маленьких дочерей и беспорядком в квартире. Но как оценил творческий подход к воспитанию ведущий проекта Дмитрий Карпачев? Детальнее читайте в материале.

Эко-мама Эля — приверженка естественного материнства. Еще при знакомстве она поразила участниц рассказом о том, что после рождения детей, закопала собственную плаценту. Но что же увидели соперницы в доме у мамы Эли?

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Грязь, сборище домашних животных и мертвых насекомых, пыль, мусор и страшный беспорядок поразил участниц. К тому же Эля не разрешила мамочкам проверить ее холодильник. А это вызвало дополнительные вопросы относительно хозяйственности эко-мамы. Но больше всего конкурентки удивились, когда узнали, каким видом спорта занимаются маленькие дочери эко-мамы — пол-дэнсом.

Масла в огонь подлила сама Эля, когда рассказала, что она спит только с детьми, а вот ее муж ночует на диване. Ситуацию даже не исправило развлечение, которое мама Эля приготовила для своих детей. Наоборот, участницы решили, что это месть за критику в ее адрес.

Но что же скажет Дмитрий Карпачев на финальной встрече с эко-мамой Элей? Одобрит ли он такие методы воспитания? Узнайте все подробности во 2 выпуске проекта «Супермама».

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Video: «Супермама» 2 выпуск: Пол-дэнс, пранки и игры с мертвыми бабочками ‒ чем еще увлекаются дети эко-мамы Эли? Супермама 2 выпуск: Эко-мама удивила своих соперниц выбором увлечений для своих детей, а также беспорядком в квартире

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