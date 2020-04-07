Сегодня, 7 апреля, на телеканале СТБ вышел второй выпуск нового психологического реалити «Супермама». Четыре участницы с кардинально разными взглядами на воспитание будут бороться за звание Супермамы. Во втором выпуске Дмитрий Карпачев оценил методы воспитания эко-мамы Эли. В целом, он был доволен общей обстановкой в семье. Но все же эксперт по вопросам детской возрастной психологии дал маме несколько советов. Подробнее читайте в материале.

Дмитрий Карпачев был доволен тем, как Эля подходит к воспитанию. Особенно он отметил развлечение с металлоискателем и сокровищами.

«Прекрасно, когда родители так творчески подходят к воспитанию детей и тратят очень много времени на то, чтобы подарить детям настоящий праздник. Таким образом они поддерживают у малышей веру в чудо. Это здорово!» ‒ подчеркнул Дмитрий Карпачев.

Однако были моменты, которые не очень понравились Дмитрию и на финальной встрече он дал эко-маме Эле несколько советов.

Я бы не советовал поддерживать увлечение детей пранками. Они еще маленькие и не до конца понимают последствия и чувства других людей. Лучше научить их заботиться о других.

Использовать местоимение «мы» по отношению к детям неправильно. Это нормально, если мы говорим о новорожденном. Но, как только ребенок взрослеет, ему очень важно быть отдельной личностью. Иначе это грозит тем, что во взрослой жизни человек так и не научится быть самостоятельным.

Нехорошо, если ребенок взамен на просьбу родителей что-то сделать каждый раз получает небольшое поощрение в виде сладостей или игрушек. Есть большая вероятность, что без таких поощрений дети просто не будут выполнять просьбы родителей.

Дети не должны спать с родителями. С трех лет у ребенка должна быть отдельная кровать. Желательно в собственной комнате. Именно это и позволяет ребенку лучше узнать себя и научиться выстраивать собственные границы.

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